Explota una fábrica de pirotecnia en Malta
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Roma, Ita.- Dos personas resultaron heridas leves y varias explotaciones ganaderas sufrieron daños este lunes tras una fuerte explosión en una fábrica de fuegos artificiales en una zona agrícola del norte de Malta.
La explosión se produjo alrededor de las 6:30 horas de la mañana hora local (4:30 GMT) y generó una gran nube de humo negro, mezclada con restos de material pirotécnico.
Los heridos son dos hombres de 67 y 47 años, residentes en la Bahía de San Pablo, que se encontraban trabajando en campos cercanos en el momento de la explosión y que fueron trasladados en ambulancia al Hospital Mater Dei con heridas leves y síntomas de shock, según medios locales.
La policía maltesa confirmó que ninguno de los operarios licenciados de la fábrica se encontraba en el lugar en el momento del siniestro.
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"Nuestros pensamientos están con las personas afectadas por la explosión de esta mañana. Las autoridades del país enviaron de inmediato a sus representantes y personal para prestar asistencia", escribió el premier maltés, Robert Abela.
El estallido se escuchó a varios kilómetros de distancia, hizo vibrar edificios y provocó la rotura de ventanas en distintos puntos de la zona, según informaron usuarios en redes sociales. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron efectivos de la policía, el Departamento de Protección Civil, las Fuerzas Armadas de Malta y los servicios sanitarios, mientras las autoridades judiciales han abierto una investigación del incidente.
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