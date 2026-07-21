Exsoldado incendia y dispara vs. sede del ICE
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NUEVA YORK.- Un exsoldado del Ejército de Estados Unidos encendió fuegos artificiales, provocó un incendio y disparó una pistola de balines el lunes frente a un edificio de la ciudad de Nueva York que alberga un tribunal de inmigración y otras oficinas gubernamentales, informó un funcionario del FBI.
Andrew Arrabaca, quien fuera mecánico de sistemas de misiles Patriot, se encuentra detenido y ya fue interrogado, señaló James Barnacle, subdirector a cargo de la oficina del FBI en Nueva York.
Aún no se han dado a conocer cargos contra Arrabaca, y de momento se desconoce si el sospechoso cuenta con un abogado.
"El señor Arrabaca buscaba lastimar y hacerle daño a las personas", indicó Barnacle en conferencia de prensa.
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Un agente de seguridad derribó a Arrabaca, quien fue detenido a eso de las 8:20 de la mañana, cuando las llamas estallaron fuera de una de las entradas del edificio ubicado en el número 26 de Federal Plaza, el cual se ha convertido en un punto focal de las manifestaciones contra las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.
Barnacle señaló que Arrabaca "llegó armado y con malas intenciones" y llevaba consigo varias armas, incluida una pistola de balines, cuchillos, hachas, un martillo y un machete.
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