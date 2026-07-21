FDA culpa a proveedor de lechuga por epidemia

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WASHINGTON.- Funcionarios federales de salud manifestaron el lunes que siguen centrados en la lechuga de Taylor Farms como la fuente de un brote multiestatal de un parásito que causa diarrea, pese a resultados de pruebas inexactos que el gobierno difundió brevemente durante el fin de semana.

Funcionarios de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) indicaron el lunes que una prueba de laboratorio identificó de manera incorrecta un resultado positivo de ciclospora en una muestra de lechuga de Taylor Farms. La FDA publicó el hallazgo en su sitio web el sábado, pero luego señaló el domingo que el resultado había sido un falso positivo.

Autoridades federales y estatales han estado investigando un aumento de casos del parásito, vinculando inicialmente el brote en cinco estados con lechuga servida en locales de Taco Bell.

Taylor Farms anunció el pasado sábado que retiraría del mercado 25 productos de lechuga picada y de ensalada vendidos bajo ocho códigos de marca diferentes. Los productos son utilizados por varias cadenas y proveedores de alimentos de Estados Unidos.

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