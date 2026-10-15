Festival de Morelia 2025 reúne a cineastas mexicanos destacados

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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Jonás y Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Gael García, Diego Luna y Demián Bichir se darán cita en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) que inaugura el viernes su 24ª edición.

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Los Cuarón serán los encargados de la función inaugural el viernes con “Campeón gabacho”, una película basada en la novela homónima de Aura Xilonen. El filme es dirigido por Jonás Cuarón y protagonizado por Juan Daniel García Treviño, Leslie Grace, Rubén Blades, Rosario Dawson, Eddie Marsan y Dolores Heredia. Retrata a un joven migrante mexicano que, tras defender a una chica de unos pandilleros, en una pelea que se vuelve viral, se adentra en el mundo del box. Alfonso Cuarón la produce.

Del Toro presentará la reedición en 4K de su melodrama de la época franquista “El laberinto del fauno” en una gala especial por su 20º aniversario. Bichir, nominado al Oscar por “A Better Life” (“Una vida mejor”) en 2012, presentará el más reciente filme de Angelina Jolie, “Without Blood” (“Sin sangre”), el cual estelariza con Salma Hayek.

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Homenajes y jurado internacional en el FICM

García tendrá igualmente una función especial, en su caso de su más reciente largometraje, “Hombre al agua”, el cual fue dirigido, producido y protagonizado por el actor, quien interpreta a un salvavidas cubano que se integra a una familia de millonarios mexicanos.

Su inseparable amigo Luna presentará su largometraje “Ceniza en la boca” dentro de la competencia del festival. El filme del actor, basado en la novela homónima de Brenda Navarro, retrata una familia separada por la migración que se reúne en España y enfrenta viejas heridas tanto por la discriminación como por la distancia.

“Quisimos hacer una gran fiesta para ellos y agradecerles que hayan sido nuestros amigos tantos años”, dijo en entrevista con The Associated Press Daniela Michel, directora general del FICM. “Nunca queremos perder el foco de que el Festival de Morelia es un festival de cine mexicano. Morelia es cine mexicano”.

El festival se realizará del 16 al 25 de octubre en Morelia, capital del estado occidental de Michoacán.

Mujeres en el cine y la música

El FICM rendirá homenaje a la guionista y actriz Janet Alcoriza, alias Raquel Rojas, quien escribió filmes de la época de oro del cine mexicano como “El niño y el tiburón” y “Café Concordia”, con una exposición fotográfica y una retrospectiva con funciones gratuitas.

El jurado de largometraje mexicano será presidido por el cineasta español J.A. Bayona y está conformado por la cineasta vasca Jaione Camborda, quien en 2023 se convirtió en la primera directora en ganar la Concha de Oro en San Sebastián por “O corno”; la directora y productora estadounidense Amy Redford, y la compositora mexicana de música clásica Gabriela Ortiz.

Ortiz ha sido galardonada con tres Grammy y un Latin Grammy, además de ser actualmente una de las nominadas para la ceremonia de los Latin Grammy 2026 a mejor obra/composición clásica por “Yanga”, cuyo álbum interpretado por la Filarmónica de Los Ángeles bajo la dirección de Gustavo Dudamel, también compite en los Latin Grammy.

Michel subrayó la participación de Ortiz en el jurado como un soplo de aire fresco gracias a la perspectiva que tiene al provenir del mundo de la música. La directora general dijo que tuvo oportunidad de conocerla hace muchos años cuando iban juntas a un cineclub de la UNAM con Emmanuel “Chivo” Lubezki y Alfonso Cuarón.

“Yo sé que es cinéfila y tiene una gran sensibilidad, y una visión de alguien que es capaz de componer música para tantos”, dijo. “Está emocionadísima y, pues, yo también más, porque una figura como es, de talla mundial, como Gaby Ortiz, esté en el festival”.

Alianzas y apoyos para cineastas mexicanos

Este año el festival anunció una alianza con la Fundación Casa de México en España y la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) que permitirá que un realizador de la selección oficial del festival curse un máster en guion, producción o distribución. El ganador se dará a conocer en la ceremonia de premiación del festival.

“Esta beca busca impulsar el talento cinematográfico mexicano y fortalecer su proyección internacional”, dijo Michel.

La presente edición también retomó su taller de guion en colaboración con Sundance.