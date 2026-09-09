Juez de Brasil anula fallo y restituye al jefe de la Policía Federal

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SAO PAULO (AP) — El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Flávio Dino, restituyó en sus cargos a dos altos funcionarios policiales el miércoles, revocando una decisión de un juez rival y profundizando una gran crisis en el máximo tribunal del país.

Crisis en el Supremo Tribunal Federal y contexto electoral

La disputa entre jueces del Supremo Tribunal Federal, a quienes se percibe como ubicados en extremos opuestos del espectro político de Brasil, surge como un tema importante de cara a las elecciones presidenciales del próximo mes, en las que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva podría enfrentarse al senador Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, en la segunda vuelta.

Dino, exministro de Justicia designado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para el máximo tribunal, revirtió una decisión tomada el martes por el también juez del Supremo Tribunal Federal André Mendonça para apartar al director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y al director de inteligencia de la fuerza, Leandro Almada, por presuntamente encabezar investigaciones ilegales en su contra.

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Decisión judicial y repercusiones en investigaciones

Dino sostuvo que Mendonça, elegido por el expresidente Jair Bolsonaro, no puede usar sus desacuerdos con la fuerza para destituir a los dos policías "por causa propia, con el objetivo de frenar investigaciones y el trabajo policial".

En el centro de la crisis está la repercusión del colapso de Banco Master, que Lula calificó como "el mayor crimen financiero en la historia de Brasil" el miércoles en una publicación.

"Se necesita mayor transparencia, no filtraciones selectivas que impacten la disputa electoral", dijo Lula. "Es urgente romper por completo el secreto de las investigaciones de todos los involucrados en el caso Master, sean quienes sean, sin importar a quién perjudique. Brasil necesita conocer la verdad".

Aliados de Lula han acusado a Mendonça de dilatar investigaciones de la Policía Federal que alcanzan al candidato presidencial opositor, el senador Flávio Bolsonaro, mientras acelera otras que afectan al círculo íntimo del presidente. Mendonça ha rechazado esas acusaciones de parcialidad.

Dino añadió que su decisión solo debería ser revisada por el pleno del tribunal, actualmente integrado por 10 jueces.

Mendonça preside dos investigaciones delicadas mientras Lula se prepara para enfrentar al senador Bolsonaro en su intento de reelección en las elecciones nacionales de octubre. Una investigación se centra en Banco Master, que ha implicado a varios políticos, y la otra examina presuntos fraudes en el sistema de pensiones de Brasil.

La primera ha afectado principalmente a figuras de la oposición del país, mientras que la segunda ha suscitado dudas sobre posibles irregularidades por parte de uno de los hijos de Lula.

Mendonça también se ha visto envuelto en una disputa pública con el juez Alexandre de Moraes, quien el año pasado fue el ponente del caso en el que Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión.

Recientemente, Mendonça desclasificó documentos de la Policía Federal que mostraban que el propietario de Banco Master, Daniel Vorcaro, buscaba con frecuencia el asesoramiento legal de de Moraes antes de su detención.

De Moraes negó previamente haber cometido irregularidades en el caso, pero ha enfrentado presiones para renunciar desde que las investigaciones mostraron que su esposa prestó servicios legales a Banco Master como parte de un contrato de 130 millones de reales (25 millones de dólares). De Moraes aún no ha hecho comentarios públicos sobre el caso.

En un mitin de campaña realizado el miércoles en la ciudad de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais, Flávio Bolsonaro criticó la decisión de Dino de restituir en sus cargos a los altos funcionarios policiales. Su padre fue apuñalado en un evento similar en la misma ciudad hace ocho años, semanas antes de ganar las elecciones de 2018.

"Todo el mundo puede ver que (Dino) no juzga un caso, sino que defiende una causa, que es la de Lula", dijo Flávio Bolsonaro. "Está claro que lo hace para interferir en las elecciones".

La crisis en el Supremo Tribunal Federal de Brasil se hizo sentir con fuerza en un mitin político en Sao Paulo convocado por Flávio Bolsonaro para conmemorar el 7 de septiembre, Día de la Independencia de Brasil. Sus partidarios pidieron el juicio político de de Moraes, llevaron carteles que mostraban al juez tras las rejas y exhibieron pancartas en apoyo a Mendonça.