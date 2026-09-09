John Malkovich cancela actuación en Israel por cita falsa

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ABU SNAN, Israel (AP) — John Malkovich canceló una actuación prevista en Israel después de que los promotores difundieran una cita atribuida al actor estadounidense que, según él, era completamente falsa. El productor del espectáculo reconoció la equivocación y lo atribuyó a un "error humano".

Contexto del aislamiento cultural en Israel

Israel ha enfrentado un creciente aislamiento cultural en los últimos años por la guerra en Gaza, la violencia de los colonos y su ocupación militar de Cisjordania. Varios artistas internacionales se han negado a actuar en Israel, y el Festival de Israel, un evento cultural anual, se realizó este año sin un solo número internacional.

Declaraciones y cancelación de Malkovich

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Malkovich tenía previsto presentar "The Music Critic", una comedia itinerante con música clásica y críticas a compositores de fama mundial, en Tel Aviv en abril.

Un comunicado de prensa reciente citó a Malkovich diciendo: "Estoy encantado de regresar a Israel y espero con ilusión volver a encontrarme con el cálido público israelí, con el que siento una fuerte cercanía y solidaridad". La cita apareció en algunos medios israelíes y de Estados Unidos.

Malkovich declaró a The Hollywood Reporter que "nunca hice las declaraciones que se citaron, ni se me consultó antes de que se imprimieran".

"No pronuncié estas frases, y desde luego no están aprobadas por mí, ni reflejan mis sentimientos", expresó Malkovich. "Por esta razón, he decidido que no puedo participar en la actuación en Tel Aviv".

Los representantes de Malkovich no respondieron a una solicitud de comentarios.

Alon Yurik, el productor israelí del espectáculo, señaló en un comunicado que la cita se atribuyó erróneamente a Malkovich por "error humano". Indicó que la producción contactó a medios de comunicación para que retiraran la cita y corrigieran las informaciones, y que había emitido una disculpa.

"Lamento que el incidente se desarrollara hasta el punto de que se cancelara la actuación", indicó Yurik.

Malkovich ya se ha presentado en Israel. Ha dicho que actuar en un país no significa que esté de acuerdo con sus líderes políticos ni con sus políticas.

El actor ha sido nominado dos veces al Oscar y su filmografía incluye "Dangerous Liaisons", "In the Line of Fire" y "Con Air".

Interpretó una versión ficticia de sí mismo en "Being John Malkovich" en 1999, en la que un titiritero en apuros, interpretado por John Cusack, descubría un portal hacia la cabeza del actor.

Malkovich protagoniza junto a Sam Rockwell "Wild Horse Nine" este año, una película centrada en el papel de la CIA en el golpe militar de 1973 en Chile.