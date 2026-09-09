Ataque aéreo destruye prisión en Jawf y deja muertos

EL CAIRO (AP) — Los rescatistas excavaban entre los escombros de un penal administrado por los hutíes —respaldados por Irán— que fue impactado esta semana por un ataque aéreo en el norte de Yemen, al tiempo que una escalada entre los rebeldes y una coalición encabezada por Arabia Saudí amenazaba el frágil alto el fuego de Yemen.

Hutíes responden con ofensiva tras ataque en prisión

La reanudación de los combates también amenaza los envíos mundiales de petróleo, ya que los hutíes apuntan al transporte marítimo y a la infraestructura petrolera que ayuda a mantener el flujo de crudo a través del mar Rojo, al tiempo que la guerra entre Estados Unidos e Irán ha estrangulado los envíos a través del estratégico estrecho de Ormuz, al otro lado de la península arábiga.

La prisión en Hazm, capital provincial de Jawf, se vino abajo el lunes, cuando ataques de la coalición alcanzaron la zona, matando al menos a 23 personas, incluidas las cuatro cuyos cuerpos fueron hallados el miércoles.

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Aún no estaba claro cuántas personas había en la prisión en el momento de los ataques, que también dejaron siete heridos.

Mortífero ataque contra prisión desata escalada

Tras el ataque del lunes, los hutíes respondieron el martes con una ofensiva contra ciudades del sur de Arabia Saudí. La coalición respondió a primera hora del miércoles con más ataques contra zonas en manos de los rebeldes. Las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí avanzaron el miércoles en la parte oriental de Hazm, cortando rutas de suministro a los hutíes, informó la oficina de medios del ejército.

Los rebeldes reportaron 48 ataques aéreos en 12 horas en las provincias de Jawf, Marib, Hodeida, Taiz, Bayda y Saada, el bastión rebelde en la frontera con Arabia Saudí.

Hassan Saboula, director de la agencia de defensa civil en Jawf, apuntó que entre los fallecidos había un menor y que los equipos de rescate buscaban a siete desaparecidos.

Aún no se ha identificado a los muertos, reportó el canal de noticias satelital al-Masirah citando a Saboula. Entre los siete heridos había una mujer que estaba visitando a su esposo, dijo Anees al-Asbahi, portavoz del Ministerio de Salud gestionado por los hutíes.

Detalles confirmados sobre el ataque y respuesta militar

En un comunicado el miércoles, el portavoz militar hutí, el general de brigada Yahya Saree, afirmó que el ataque contra la prisión fue llevado a cabo por un avión saudí F -15SA. Según su versión, el aparato despegó de la Base Aérea Rey Khalid en Khamis Mushait, la quinta ciudad más grande del reino, a las 4:30 de la tarde del lunes, alcanzó la prisión y regresó a la base 15 minutos después.

El gobierno saudí no ha respondido a un pedido de comentarios. Los rebeldes indicaron que atacaron la base el martes, como parte de su ofensiva contra varias ciudades en el sur de Arabia Saudí.

Yemen se sumió en una guerra civil en 2014, cuando los hutíes avanzaron desde su bastión en el norte y tomaron la capital, Saná, obligando al gobierno reconocido internacionalmente a huir hacia el sur y luego a exiliarse en Arabia Saudí.

Una coalición encabezada por Riad entró en la guerra de Yemen al año siguiente en un intento por restaurar el gobierno. La guerra se ha cobrado la vida de al menos a 150.000 personas, según estimaciones de Naciones Unidas, y en ocasiones ha dejado al país al borde de la hambruna.

Choques más recientes amenazan frágil alto el fuego de Yemen

Las tensiones entre los rebeldes y la coalición comenzaron a acentuarse cuando los hutíes intentaron en julio hacer volar un avión desde Teherán, la capital de Irán, hasta Saná, la capital yemení controlada por los rebeldes, desafiando el bloqueo aéreo y naval impuesto hace una década por la coalición. La coalición atacó la pista en Saná, impidiendo el aterrizaje del vuelo.

Desde entonces, los hutíes han atacado a Arabia Saudí y el transporte marítimo saudí en el mar Rojo. El martes, impactaron varias instalaciones petroleras saudíes en el sur de Arabia Saudí, donde algunas operaciones han quedado suspendidas temporalmente desde entonces, según el Ministerio de Energía saudí. El reino hizo sonar sirenas varias veces el miércoles en varias ciudades del sur de Arabia Saudí, advirtiendo a los residentes que buscaran refugio por temor a posibles ataques.

Los rebeldes han estado atacando a las fuerzas gubernamentales aliadas de Arabia Saudí en múltiples frentes en Yemen. Sin embargo, las fuerzas gubernamentales cambiaron el rumbo a principios de este mes, al atacar posiciones hutíes en el mar Rojo, a lo largo de la costa occidental del país.

Antes del ataque contra la prisión de Jawf, el estallido de violencia en Yemen mató a al menos 194 personas entre el 23 de agosto y el 5 de septiembre, e hirió a más de 880, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Más de 21.000 personas han sido desplazadas.

La escalada hizo añicos una tregua de cuatro años que había frenado en gran medida los combates en la guerra civil.

En otro hecho, partidarios del ahora desmantelado grupo separatista Consejo de Transición del Sur (CTS) en el sur de Yemen bloquearon un convoy del general Taher al-Aqili, ministro de Defensa del gobierno reconocido internacionalmente, en la provincia de Dhale, según residentes.

Los separatistas prendieron fuego a varios vehículos, relataron los residentes Khaled Saleh y Hamoud Nasser. Las fuerzas de seguridad dispersaron rápidamente a los separatistas, añadieron.

El CTS se disolvió en enero tras semanas de enfrentamientos con fuerzas gubernamentales en todo el sur de Yemen. El CTS era una organización paraguas de grupos que buscan restaurar el sur de Yemen como un estado independiente. El grupo estaba respaldado por los Emiratos Árabes Unidos.