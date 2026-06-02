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Fortalecen lucha contra el ébola

Hay casi 300 casos confirmados en el Congo, con el brote concentrado en Ituri

Por AP

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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Fortalecen lucha contra el ébola
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      Bunia, RDC.- Al menos 282 casos de ébola se han confirmado en el creciente brote en la República Democrática del Congo, informó la nación, situada en África central, mientras que los pacientes que se recuperaron de la enfermedad, producida por un virus para el que no existen medicamentos ni vacunas aprobadas describieron sus experiencias a AP.

      El brote sigue concentrado en la provincia oriental de Ituri, donde se han confirmado 264 casos, indicó el Ministerio de Salud. El Congo ha reportado más de 1.000 casos sospechosos del virus Bundibugyo.

      En la vecina Uganda se han reportado nueve casos de ébola en este brote, y el país cerró su frontera con el Congo para intentar limitar su propagación. 

      Mientras tanto, la Coalición para las Innovaciones en Preparación ante Epidemias dijo el lunes que comprometería hasta 62 millones de dólares para acelerar el desarrollo de tres vacunas experimentales contra el Bundibugyo, desarrolladas por la International AIDS Vaccine Initiative, Moderna y la Universidad de Oxford, respectivamente.

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      Los trabajadores de la salud han enfrentado un alto riesgo. La OMS rindió homenaje a cinco de ellos como sobrevivientes durante el fin de semana, en una visita del director general Tedros Adhanom Ghebreyesus, mientras inauguraba un nuevo centro de tratamiento del ébola en Bunia, capital de la provincia de Ituri.

      El enfermero Baraka Bulambulu contó que se sintió eufórico cuando las pruebas finales de ébola que le realizaron dieron negativo. "Salir con vida de esta enfermedad es una alegría indescriptible", dijo el hombre con una amplia sonrisa.

      Ezo Étienne, otro enfermero recuperado, relató que empezó a sentirse mareado mientras revisaba a los pacientes. "Llamé al equipo y les dije: ´Algo anda mal aquí´", recordó. "Decidí descansar un poco y, unos minutos después, empecé a vomitar".

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