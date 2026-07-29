Incendio forestal en Gironda moviliza a bomberos y evacua a miles

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Un incendio sin control cuatro veces más grande que París amenazaba con resurgir el miércoles en el suroeste de Francia, mientras tres bomberos murieron en Grecia y equipos en todo el sur de Europa se enfrentaban a una mezcla de calor, sequía y fuertes vientos.

Las muertes en Creta añadieron una nueva dimensión mortal a una emergencia por incendios forestales que se extiende desde la costa atlántica hasta el Mediterráneo oriental. En el punto álgido de las evacuaciones, casi un tercio de millón de personas fueron obligadas a abandonar sus hogares y lugares de vacaciones en Francia y España.

Las autoridades de la región de Gironda, en Francia, informaron que el fuego no se propagó durante la noche, pero a medida que las temperaturas se acercaban a los 40º Celsius (104º Fahrenheit) el miércoles por la tarde y los vientos se intensificaban, el respiro amenazaba con ser breve.

El paisaje es tan combustible que los investigadores creen que trabajos rutinarios de desbroce cerca de una línea de alta tensión podrían haber provocado el infierno, aunque el trabajo parecía cumplir con la normativa.

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En el centro de mando en Lège, los bomberos se inclinaban sobre mapas extendidos sobre el capó de un coche mientras realizaban un seguimiento de tres zonas de peligro: el norte de Cap-Ferret, el corredor boscoso alrededor de Marcheprime; Cestas y Saint-Jean-d'Illac, y un sitio militar cerca de Martignas, donde un importante foco obligó a un gran despliegue.

Bomberos y residentes se movilizan contra las llamas

Más de 2.200 bomberos y más de 20 aeronaves seguían movilizados, con el apoyo de equipos llegados de toda Francia y de socios europeos.

"Actuamos rápido y actuamos con contundencia ante cualquier nuevo foco de humo", dijo el comandante de bomberos de Gironda, Matthieu Jomain.

Más allá del centro de mando, los civiles intentaban mantener la línea por sí mismos. En Souge, voluntarios inundaban los bordes de caminos de tierra mientras un conductor local de excavadora araba el suelo que aún ardía, tratando de evitar que las llamas volvieran a cruzar cuando llegara el esperado viento del oeste. En Lacanau, residentes bombeaban agua de un lago a tanques destinados a focos calientes y a las cisternas de los bomberos.

"Si algún día el fuego empieza en nuestra zona, sé muy bien que toda la gente aquí haría lo mismo por nosotros", dijo Flavien Dubuch, de 33 años, que condujo desde Saint-Émilion con su padre para ayudar.

El día más caluroso de esta semana

El avance de los grandes incendios en las regiones de las Landas y Var se ha detenido. Eso deja a Gironda como la mayor batalla contra los incendios forestales que queda en Francia, apuntó el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

El incendio de Gironda obligó al desalojo de 220.000 personas en el punto álgido de la crisis. Desde entonces, decenas de miles han podido regresar a sus casas, pero las autoridades advirtieron que el peligro aún no ha pasado.

El calor extremo elimina la humedad de la vegetación y reduce la humedad ambiental, convirtiendo pastos, matorrales y hojarasca forestal en combustible que arde más rápido.

Los investigadores creen que contratistas que trabajaban cerca de una línea de alta tensión para el operador de la red eléctrica Enedis causaron el incendio mientras usaban una desbrozadora, dijo el fiscal de Burdeos, Renaud Gaudeul.

Météo-France dijo que el miércoles sería el día más caluroso y seco de la semana, con un riesgo elevado de incendios forestales en todas las regiones de Francia . La sequía afecta ahora a la Francia continental y a Córcega, y el terreno se acerca al nivel récord de sequía que se alcanzó en agosto de 2022.

El humo de los incendios de Gironda y Landas también elevó la contaminación por partículas en ambos departamentos, informaron los monitores regionales de calidad del aire.

Se ordenan más evacuaciones en Francia

Las autoridades de Gironda ordenaron el desalojo de otras 4.000 personas el martes de sitios turísticos a lo largo de la costa atlántica, ampliando lo que podría ser la mayor evacuación en tiempos de paz en Francia.

"La situación sigue siendo complicada. Eso está claro. Aún no estamos fuera de peligro", manifestó la prefecta de Gironda, Sophie Brocas, que también dio luz verde para que 60.000 evacuados regresaran a tres suburbios de Burdeos a los que no llegó el fuego.

Los movimientos opuestos —miles con orden de abandonar complejos turísticos costeros mientras otros regresaban con los celulares encendidos y bolsas de emergencia preparadas— captaron lo precaria que sigue siendo la situación.

Las consecuencias se estaban ampliando más allá de la zona quemada hacia la temporada alta de turismo en Burdeos.

Edouard le Grix de la Salle, que dirige Château du Grand Verdus con su hermano, afirmóque los llamados oficiales a evitar la región amenazaban su negocio de enoturismo. "¿Cómo no pensaron en proteger ese sector?", dijo a The Associated Press.

En su momento más violento, el incendio de Gironda creó una nube negra de tormenta, electrificada e iluminada desde dentro, que generó rayos, vientos violentos y nuevos incendios más allá del frente original. El fenómeno, conocido como nube pirocumulonimbus, fue el primero registrado en Francia.

Incendio en Grecia se vuelve mortal para los bomberos

Dos bomberos murieron el miércoles mientras combatían un incendio forestal en la región de Rethymno, en Creta, informó el departamento de bomberos de Grecia. Estaban entre unos 125 bomberos que se enfrentaban a las llamas avivadas por fuertes vientos, con cuatro helicópteros y cuatro aviones cisterna desplegados.

El departamento dijo que murieron "en el cumplimiento del deber para proteger las vidas y la propiedad de los ciudadanos y el entorno natural".

Un tercer bombero fue hallado muerto más tarde el miércoles fuera del perímetro de otro incendio en Peloponeso.

Miles comienzan a regresar a sus hogares en España

En el apogeo de la crisis, alrededor de 330.000 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares y lugares de vacaciones en Francia y España.

Decenas de miles de personas comenzaron a regresar a sus hogares en el centro de España después de que los bomberos lograran avances alrededor de Madrid y Ávila. Se levantaron las órdenes de evacuación para unas 20.000 personas en la región de Madrid, así como las de confinamiento para otras 14.000.

Pero 10.000 personas siguen desalojadas en Castellón, en el este del país, donde un incendio seguía ardiendo sin control mientras España se preparaba para su cuarta ola de calor del verano.

Más de 1.160 kilómetros cuadrados (448 millas cuadradas) se han quemado en Francia este año, según el Ministerio del Interior.

Europa es el continente que más rápido se calienta en el mundo, más del doble del promedio global, según el servicio climático Copernicus de la Unión Europea. Europa occidental registró su junio más caluroso del que se tenga registro, y el calor extremo y la sequía generalizada contribuyeron a la propagación e intensificación de los incendios en Francia y España, de acuerdo con Copernicus.