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Aprehenden a presunto responsable de homicidio en la Simón Díaz

La FGE ejecutó la orden tras las investigaciones desde 2024

Por Redacción

Julio 29, 2026 04:23 p.m.
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Aprehenden a presunto responsable de homicidio en la Simón Díaz
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      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), a través de la Unidad de Investigación de Homicidios de la Policía de Investigación (PDI), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Diego Elías "N", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

      El mandato judicial fue ejecutado derivado de las investigaciones realizadas por los hechos ocurridos el 19 de agosto de 2024, en la colonia Simón Díaz de la capital potosina, donde fue localizado sin vida un masculino, con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

      Como resultado de las indagatorias, los agentes investigadores reunieron los datos de prueba que permitieron obtener la orden de aprehensión librada por un Juez de Control. Tras su captura, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para continuar con su proceso legal, en apego al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

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