Francia intercepta un petrolero; salió de Rusia

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París, Fra.- La Marina francesa interceptó con apoyo británico un petrolero sometido a sanciones internacionales que viajaba desde Rusia, el esfuerzo más reciente de los países que respaldan a Ucrania para perseguir las exportaciones de petróleo ruso que ayudan a financiar la guerra del presidente Vladímir Putin.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el lunes la intercepción en una publicación en X, donde informó que el Tagor fue abordado el domingo en el Atlántico. Los soldados descendieron uno tras otro por una cuerda desde un helicóptero de la Marina francesa, según un video proporcionado a The Associated Press por el ejército francés. La operación se suma a una serie de interceptaciones navales francesas de petroleros sospechosos de tener vínculos con Rusia.

"Es inaceptable que embarcaciones eludan las sanciones internacionales, violen el derecho del mar y financien la guerra que Rusia libra desde hace más de 4 años contra Ucrania", escribió Macron. "Estos barcos, que no respetan las reglas más elementales de la navegación marítima, también son una amenaza para el medio ambiente y para la seguridad de todos".

Los ingresos petroleros son una parte clave de la economía de Rusia, lo que permite a Putin volcar dinero en el esfuerzo bélico contra Ucrania.

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Rusia emplea una flota de cientos de barcos para evadir las sanciones internacionales impuestas por la guerra. Francia y otros países han prometido tomar medidas enérgicas contra la llamada "flota clandestina".