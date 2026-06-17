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Frustró el FBI ataque planeado a la Casa Blanca

Conspiradores volarían drones con explosivos el pasado evento de la UFC del presidente Trump

Por AP

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
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Frustró el FBI ataque planeado a la Casa Blanca
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      WASHINGTON.- Agentes policiales frustraron un ataque planeado contra el espectáculo de lucha en jaula de la UFC del presidente Donald Trump en la Casa Blanca el fin de semana, según documentos judiciales revelados el martes, los cuales dicen que los conspiradores hablaron de hacer volar drones con explosivos y disparar hacia la multitud mientras huía.

      Los investigadores recuperaron documentoson armas de fuego de alto poder de varios de los sospechosos —los cuales albergaban teorías conspirativas marginales—, y revisaron mensajes de texto cifrados entre unos 20 participantes, en los cuales compartieron mapas detallados y fotografías aéreas del área, y comentaron sobre la necesidad de tener una "casa de seguridad" y rutas de escape tras el ataque previsto, indican los documentos.

      Pero no está claro, a partir de los registros judiciales, qué tan cerca pudo haber estado los atacantes en potencia de poder llevar a cabo el plan si este no hubiera sido frustrado.

      Varios sospechosos o cómplices que fueron interrogados por las autoridades dijeron que ellos no tenían la intención de llevar a cabo actos de violencia, sino que planeaban observar a otros efectuarla. Uno dijo que se dirigió al evento de la UFC para manifestarse, pero tuvo que regresar a casa después de que su vehículo se descompuso. Y aunque los participantes hablaron de usar drones acondicionados con explosivos, los documentos de acusación dejan entrever que todavía estaban intentando adquirir ese equipo cuando el complot fue interrumpido.

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      "Ni siquiera estuvo cerca del punto de ejecución", expresó el vicepresidente JD Vance el martes por la noche en Fox News Channel, y señaló que la planificación "no estaba tan avanzada".

      "No estaban en la ciudad. Realmente no habían hecho mucha planificación", agregó.

      Unidos por teorías conspirativas y enojo por el rumbo que lleva el país

      El FBI se enteró de la posible amenaza el 10 de junio, cuatro días antes del espectáculo de artes marciales mixtas en el Jardín Sur de la Casa Blanca, y "gracias a la rápida acción del FBI, nuestros socios, y el Departamento de Justicia en una operación en varios estados, varias personas están ahora bajo custodia y los presuntos ataques planificados fueron frenados en seco", declaró el director de la agencia policial, Kash Patel, en una publicación en la red social X.

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        Los sospechosos compartían teorías conspirativas y planificaban usar drones con explosivos en el evento UFC.