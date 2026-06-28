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Fuego forestal en Utah se propaga velozmente

Por AP

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Fuego forestal en Utah se propaga velozmente
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      Utah.- Un incendio forestal de rápida propagación en Utah se extendió durante la noche, alimentado por el calor y el viento seco, y obligó a más comunidades a evacuar, informaron las autoridades el sábado.

      Los aviones cisterna y los helicópteros quedaron en tierra el viernes a medida que aumentaban los vientos en el incendio Cottonwood, el mayor siniestro que arde actualmente en Estados Unidos. Se registraron ráfagas de 72 kilómetros por hora (45 millas por hora) y niveles de humedad de un solo dígito, lo que dio a las cuadrillas pocas opciones para frenar las llamas, especialmente mientras avanzaban por las copas de los árboles.

      El incendio Cottonwood, que arde en una zona poco poblada del sur de Utah, se expandió el sábado hasta superar los 373 kilómetros cuadrados (144 millas cuadradas).

      El fuerte incendio es solo uno de los varios que arden en Utah y dañó gravemente la estación de esquí Eagle Point en el condado de Beaver y obligó a cerrar campamentos en el Bosque Nacional Fishlake.

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      No se han reportado heridos ni muertes, informó por su parte Jaclynn Swope, portavoz del equipo de respuesta.

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