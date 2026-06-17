Fuerte terremoto sacude Indonesia

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PALU, Indonesia.- Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió el martes parte de la isla de Célebes, en Indonesia, hirió al menos a ocho personas, causó daños dispersos y asustó a los residentes de una ciudad devastada por un terremoto y un tsunami hace ocho años.

Las fuertes sacudidas hicieron que la gente huyera hacia zonas abiertas en y alrededor de Palu, una ciudad de unos 400.000 habitantes y la capital de la provincia de Célebes Central.

Varios hospitales evacuaron a pacientes, algunos con sueros intravenosos, al exterior como medida de seguridad.

Tres regiones cercanas al epicentro —con una población combinada de 1,2 millones— aún no han sido evaluadas por completo. Se informó que al menos ocho personas resultaron heridas en Sigi y fueron trasladadas de urgencia a un hospital cercano, incluidas dos con heridas graves, según la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate.

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Imágenes de la zona muestran estructuras gravemente dañadas con techos parcialmente derrumbados, paredes destrozadas y escombros esparcidos por las calles. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres dijo que aún se estaba recopilando información sobre los daños, posibles víctimas y personas desplazadas.

"Hemos evacuado a todos los huéspedes que se encontraban en el hotel, incluidos varios huéspedes que permanecieron en sus habitaciones", dijo Effendi Natali, gerente general de un hotel de cuatro estrellas en Palu.

"Todos entraron en pánico, lo cual es una reacción natural durante un terremoto, pero todos están a salvo", dijo Natali, y agregó que el hotel sufrió sólo daños menores.

El sismo tuvo su epicentro a 43 kilómetros (27 millas) al este-sureste de Palu, y el Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que se ubicó a una profundidad de unos 10 kilómetros (6 millas).

Le siguieron varias réplicas, y la más fuerte registró una magnitud de 5,2.

La gente también se aleja de las zonas costeras como precaución por si el sismo desencadenaba un tsunami. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia dijo que no había riesgo de tsunami, pero advirtió que las réplicas podrían continuar.

"Las sacudidas del terremoto fueron extremadamente fuertes", dijo Muhtar Ahmad, residente de Palu. "Todavía estamos traumatizados por el terremoto anterior, así que optamos por permanecer afuera porque tenemos miedo de que las réplicas puedan continuar sin parar".

Indonesia está atravesada por varias fallas sísmicas, y los terremotos y la actividad volcánica son habituales.