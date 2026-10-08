Funcionario ruso informa sobre muerte en laboratorio de peste en Irkutsk

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Funcionario ruso intentó pasar página el jueves sobre la sospechosa muerte de una trabajadora en un laboratorio de investigación de la peste en Siberia, al afirmar que se completaron una cuarentena y otras medidas preventivas sin que se detectaran patógenos peligrosos.

Declaraciones del gobernador y acciones oficiales

La declaración del gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, se produjo un día después de que la Organización Mundial de la Salud solicitara a Rusia más información sobre la muerte de la trabajadora del Instituto Antipeste de Siberia en Irkutsk, que desató preocupación mundial por un posible caso de peste neumónica.

Informes de medios en Rusia atribuyeron la muerte de la mujer el 2 de octubre —a quien los medios identificaron como Darya Shipilova, de 28 años— a la peste neumónica, que puede propagarse de persona a persona. Las autoridades rusas han mantenido un estricto hermetismo sobre el caso, y solo han dicho que la mujer contrajo una neumonía de origen "desconocido" y que sus pruebas dieron negativo para los patógenos con los que trabajaba.

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Investigación y medidas sanitarias

La declaración de Kobzev no ofreció detalles sobre qué causó exactamente la neumonía de la mujer ni sobre qué tipo de patógenos manejaba. Tampoco dijo explícitamente que su muerte no fue causada por peste neumónica.

Kobzev indicó que la mujer tenía neumonía "adquirida en la comunidad", un tipo de neumonía contraída fuera de un entorno hospitalario. Señaló que había sido "vacunada y era inmune" a los patógenos con los que trabajaba.

Agregó que no se detectaron accidentes en el instituto, donde se ha verificado "medidas de control adecuadas para trabajar con microorganismos patógenos".

El hospital donde murió fue puesto en cuarentena y quienes tuvieron contacto con ella quedaron bajo observación médica. Anna Popova, jefa del organismo ruso de vigilancia sanitaria Rospotrebnadzor, viajó a la región de Irkutsk la semana pasada, y se formó una comisión especial de expertos para abordar el caso.

Kobzev afirmó que se completaron la cuarentena, la observación de los contactos de la mujer y otras medidas, y que unas 5.000 pruebas de laboratorio realizadas como parte de esas acciones no hallaron patógenos.

Añadió que la investigación se llevó a cabo en medio de "presión" de los medios, y la calificó como "un desafío, pero lo manejamos de manera encomiable".

Maria Van Kerkhove, directora de Gestión de Epidemias y Pandemias de la OMS, declaró el miércoles que el organismo de la ONU no sabe qué causó la muerte de la mujer y pidió a Rusia más información. La OMS también aludió a informes de prensa según los cuales un segundo empleado tenía neumonía de causa indeterminada.

Rospotrebnadzor rechazó los reportes sobre una segunda persona que se habría enfermado tras entrar en contacto con la trabajadora del laboratorio. No ofreció nueva información sobre la enfermedad y la muerte de la trabajadora ni sobre las razones detrás de las amplias medidas de emergencia en la región.

Kobzev afirmó que la situación epidemiológica en la ciudad de Irkutsk, donde se encuentra el instituto antipeste, la cercana localidad de Shelekhov, donde la mujer fue hospitalizada, y las zonas adyacentes es "tranquila".