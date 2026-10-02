Gobernadora de NY: denunciante de violación en Cornell fue “defraudada” por la policía y el fiscal

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

NUEVA YORK (AP) — La mujer que acusó a miembros de una fraternidad de la Universidad de Cornell de violación tumultuaria fue “defraudada” por las personas obligadas a protegerla, incluida la policía del campus y el fiscal del condado, afirmó el viernes la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

Gobernadora Hochul designa fiscal especial para caso de violación en Cornell

Hochul señaló en una conferencia de prensa que decidió designar a la fiscal general Letitia James como fiscal especial para que asuma el caso tras conocer “detalles preocupantes” sobre cómo las autoridades han manejado hasta ahora las denuncias de la mujer, incluido el hecho de que el fiscal de distrito cerrara el caso sin que nadie entrevistara a la denunciante ni a ninguna otra persona involucrada en la presunta agresión.

“¿En qué mundo el fiscal de distrito ni siquiera la entrevista a ella, o a cualquier otra persona involucrada, o siquiera solicita la transcripción completa?”, cuestionó Hochul. “Esta mujer, esta joven, ya había soportado algo absolutamente indecible. Y luego, a cada paso, fue defraudada por personas e instituciones con la obligación de protegerla”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También arremetió contra el Departamento de Policía de la Universidad de Cornell por no transmitir plenamente el relato de la mujer a los fiscales.

“Después que esta joven se presentó, habló con la policía. Se sentó durante horas y les contó exactamente lo que le ocurrió. Y, según nuevos reportes, no pudo haber sido más clara al afirmar que estaba 100% segura de que había sido violada”, dijo la gobernadora demócrata. “Sin embargo, de manera sorprendente, esas palabras nunca aparecieron en el informe que la policía de Cornell envió a los fiscales”.

Fiscal general Letitia James asume investigación tras pérdida de confianza en fiscal local

Hochul indicó el jueves que designó a James para supervisar el caso porque había perdido la confianza en la capacidad del fiscal de distrito local para manejarlo.

El fiscal de distrito del condado Tompkins, Matthew Van Houten, quien fue apartado del caso, dijo el viernes que respalda el nombramiento de James.

“Confío en que ella examinará los hechos y aplicará la ley”, dijo Van Houten en un comunicado. “Ha quedado claro que la Universidad no nos proporcionó el panorama completo. El enfoque ha sido y debe seguir siendo en las víctimas”.

James no dijo cuánto podría durar su pesquisa, pero sugirió que tomará meses.

“Revisaremos los hechos, reuniremos pruebas, entrevistaremos a testigos y, si corresponde, impulsaremos procesamientos”, declaró James. “Sé que ustedes quieren respuestas. Yo también. Una investigación integral de esta naturaleza lleva tiempo, pero mi oficina está comprometida a llevarla hasta el final”.

La investigación se cerró inicialmente sin cargos en 2024. Van Houten reabrió la pesquisa el lunes luego que la mujer presentara una nueva demanda contra siete exmiembros de la fraternidad Chi Phi, así como contra Cornell y otros.

Van Houten ha defendido su decisión de no iniciar un proceso legal, sosteniendo que una declaración jurada de la mujer preparada por la policía no incluía las acusaciones de la mujer de que fue drogada contra su voluntad, incapacitada más allá de la capacidad de consentir y forzada a tener relaciones sexuales.

Impacto del caso y propuestas de cambio legal en Nueva York

El caso ha sacudido a la escuela de la Ivy League y ha planteado preguntas sobre su respuesta y sobre el problema más amplio de cómo se manejan las agresiones sexuales en los campus universitarios.

La mujer, identificada únicamente como Jane Doe en documentos judiciales, le dijo a la policía del campus en noviembre de 2024 que fue agredida sexualmente, y luego lo habló con los investigadores internos de la universidad como parte del proceso disciplinario de Cornell.

En su demanda se alega que le suministraron drogas y alcohol, y luego fue sometida a actos sexuales por un grupo de hombres cuando ella estaba parcial o totalmente incapacitada. Según la demanda, uno de los hombres envió un mensaje en redes sociales a otros miembros de la fraternidad alertándolos de lo ocurría e invitando a personas a participar.

Los abogados de dos de los hombres a quienes ella demanda han negado haber participado en una agresión sexual. Uno dijo que su cliente no tocó a la mujer. Los intentos de contactar a los otros hombres o a sus representantes para solicitar comentarios no han tenido éxito.

Hochul también respaldó propuestas para cambiar un elemento de la ley de Nueva York que, durante mucho tiempo, ha hecho que resulte más difícil procesar a personas que han tenido relaciones sexuales con alguien que voluntariamente se intoxicó hasta el punto de que su capacidad de consentir quedó comprometida.

Según la ley, los cargos por violación generalmente deben implicar fuerza o una negativa clara a tener relaciones sexuales, a menos que la víctima esté físicamente indefensa por estar inconsciente, o mentalmente incapacitada por haber sido drogada sin su consentimiento. Nueva York es uno de 19 estados con leyes de ese tipo.

“Si alguien está demasiado intoxicado para consentir, no debería importar si eligió consumir drogas o alcohol. La intoxicación voluntaria no es una licencia para la agresión sexual ni para una violación tumultuaria, punto”, afirmó la gobernadora.

En el pasado, gobernadores de Nueva York han recurrido a fiscales generales y fiscales especiales para supervisar casos importantes.

En 2018, el entonces gobernador Andrew Cuomo designó a un fiscal de distrito de Long Island para investigar al fiscal general del estado, Eric Schneiderman, quien renunció luego que mujeres lo acusaran de abuso sexual. En 2021, James designó a dos abogados externos para realizar una investigación no penal sobre acusaciones de acoso sexual contra el entonces gobernador Andrew Cuomo, lo que llevó a su renuncia.

La fiscalía de James también realiza otros trabajos penales y tiene la facultad de investigar toda muerte en el estado relacionada con las fuerzas del orden. Pero, por lo general, no puede iniciar una indagación penal sin una remisión de un fiscal de distrito local, la gobernadora o una agencia estatal.

James, una demócrata que asumió el cargo en 2019, quizá sea más conocida por demandar al presidente Donald Trump por acusaciones de que defraudó a bancos al exagerar el valor de sus propiedades inmobiliarias en estados financieros. Una corte de apelaciones anuló la multa de Trump, que se disparó a más de 500 millones de dólares, pero confirmó la conclusión de fraude de un juez.

El Departamento de Justicia de Trump, a su vez, presentó el año pasado cargos por fraude hipotecario contra James como parte de la campaña de represalias del presidente contra enemigos políticos, pero un juez desestimó el caso y un jurado investigador rechazó otro intento de acusarla formalmente. James niega haber cometido irregularidades.