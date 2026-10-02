Claudia Sheinbaum anuncia regulación para plataformas digitales tras ataques

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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció el viernes que su gobierno obligará a las plataformas digitales a que supervisen los contenidos y bajen los mensajes que inciten a la violencia para evitar que se repitan ataques como los ocurridos esta semana en dos secundarias que generaron conmoción en el país ante la escalada de las agresiones cometidas por jóvenes.

Ataques en escuelas: contexto y consecuencias

La decisión se da un día después del trágico evento ocurrido en una secundaria de la ciudad norteña de Torreón, Coahuila, donde dos hermanos gemelos de 18 años, exalumnos del plantel, presuntamente atacaron con machetes y petardos a los presentes e hirieron mortalmente a la subdirectora del centro educativo, Nedi Nevárez González, de 56 años, y lesionaron a dos maestros, un estudiante y una mujer.

Acciones de la autoridad para controlar contenidos

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Tras lamentar el hecho, Sheinbaum dijo en su habitual conferencia matutina que se creará un grupo de trabajo para que a más tardar la próxima semana se elabore un decreto que obligará a las plataformas a que “bajen de su contenido en el momento que encuentren comunicados o acciones que tiendan a la violencia, al abuso o al acoso”.

Desde hace meses la mandataria ha expresado preocupación por los mensajes que se difunden en las redes sociales, el avance de la inteligencia artificial y el creciente uso de teléfonos móviles por parte de niños y jóvenes, lo que llevó a su gobierno a aprobar el mes pasado una regulación para limitar el empleo de los celulares en las escuelas que entrará en vigor el 3 de noviembre.

“No puede ser que en las redes sociales salgan casos de abuso infantil… y que las redes no hagan nada”, afirmó Sheinbaum al plantear que es necesario que todas las plataformas digitales “asuman su responsabilidad” y eviten la difusión de mensajes violentos.

La mandataria descartó que la regulación implique una censura y aclaró que el grupo de trabajo consultará a especialistas de diferentes universidades para elaborar un decreto consensuado en el que se definirá de manera precisa los contenidos que deberán removerse.

Como parte de la estrategia, el gobierno tiene previsto fortalecer el “programa ABC” de atención de las emociones en las escuelas e incorporar a los padres a esa iniciativa e instalar en los centros educativos buzones confidenciales de denuncia para la detección temprana de situaciones de riesgo, informó el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

Investigación y causas del ataque en Coahuila

Aunque las investigaciones del caso aún están en fase preliminar, el fiscal de Coahuila, Federico Fernández, afirmó el viernes que las averiguaciones apuntan a que los dos presuntos agresores actuaron movidos por un fanatismo.

Fernández dijo a la emisora local Radio Fórmula que los dos hermanos reconocieron en declaraciones a las autoridades que son “pseudofanáticos de delincuentes que han perpetrado ataques similares en otros lugares”. Entre sus pertenencias y publicaciones en redes sociales aparecieron imágenes de petardos y cuchillos de uso militar, entre otros elementos.

El evento de Coahuila se produjo un día después de otro ataque con arma blanca en una secundaria de la ciudad central de Querétaro en el que un joven con dos cuchillos supuestamente agredió a tres trabajadores de la escuela y a un estudiante.

En los últimos años se ha visto un incremento en los ataques en las escuelas mexicanas, según un estudio que ha realizado el investigador de la Universidad de Coahuila, Víctor Sánchez Sandoval. En 2025 se contabilizaron 30 ataques, mientras en lo que va del año ya suman 31 casos, sin incluir los incidentes de esta semana.

Sánchez Sandoval dijo a The Associated Press que aunque aún faltan tres meses para finalizar el año, 2026 ya acumula el mayor registro de ataques en escuelas desde 2000, cuando inició el recuento.

Al analizar qué ha motivado el aumento de los casos, el investigador planteó tres hipótesis: la alta circulación de armas que hay en el país; el repunte de los problemas de salud mental, que se incrementaron especialmente a raíz de la pandemia de COVID-19, y la violencia en las calles mexicanas, que se ha convertido en un “caldo de cultivo” y ha incitado “procesos imitativos” entre los jóvenes.

El investigador señaló que la propuesta de Sheinbaum resulta positiva, pero añadió que para resolver la violencia en las escuelas se debe atender la raíz del problema que, aseguró, son las millones de armas, en su mayoría ilegales, que hay en México.