Novak Djokovic remonta y avanza en Abierto de China pese a molestias

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BEIJING (AP) — Novak Djokovic remontó para vencer el viernes a Bu Yunchaokete y mantener su récord impecable en el Abierto de China, pese a que volvió a recibir asistencia por molestias.

Djokovic, el sexto preclasificado, se impuso 4-6, 7-6 (2), 6-2 para avanzar a los cuartos de final y ampliar su marca a 31-0 en Beijing. Ha conquistado seis veces el torneo, la última en 2015.

"Tuve que jugar muy bien. Tuve que sacar bien en los momentos adecuados", dijo Djokovic. "Él fue muy sólido. Me costó realmente encontrar huecos en su juego y estaba colocando muy bien sus tiros con el saque".

"Mérito para él por jugar bien. El ambiente fue increíble. Estadio lleno otra vez durante tres horas — qué partido del que formar parte", añadió.

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Djokovic desperdició una ventaja de quiebre en el segundo set y también necesitó atención médica en la cancha. Parecía ser un problema en la zona de las costillas, similar al lugar donde había sido atendido durante una pausa en su partido de primera ronda el miércoles.

Después, Djokovic mostró pocos efectos adversos, dominó el desempate y luego quebró el saque de Bu dos veces para escaparse con una ventaja 4-0 en el tercer set.

Djokovic, de 39 años, selló la victoria en el segundo de tres puntos de partido con un revés cruzado.

En los cuartos de final enfrentará al ganador del cruce entre el primer preclasificado Alexander Zverev y el chino Juncheng Shang.

En un partido de primera ronda, el ruso Daniil Medvedev despachó 6-4, 6-2 al español Pablo Carreño Busta y a continuación enfrentará al alemán Jan-Lennard Struff.

En el torneo femenino, la segunda preclasificada Aryna Sabalenka necesitó apenas 62 minutos para derrotar 6-1, 6-3 a la mexicana Renata Zarazúa. Fue el primer partido de Sabalenka desde que perdió la final del Abierto de Estados Unidos ante Elena Rybakina.

En contraste, Naomi Osaka tardó exactamente el doble de ese tiempo en deshacerse de la rusa Maria Timofeeva. La 12da cabeza de serie terminó imponiéndose por 6-3, 3-6, 6-3.