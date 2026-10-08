UEFA define perfil de candidato para desafiar a Infantino en FIFA

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UEFA detalló el tipo de presidente que quiere para reemplazar a Gianni Infantino al frente de la FIFA: "una figura respetada y unificadora, profundamente arraigada en el fútbol".

Un candidato que "represente a la FIFA a nivel global y aporte liderazgo sin ejercer funciones de gestión", señaló el organismo rector del fútbol europeo el jueves tras una reunión de sus 55 federaciones miembro, en la que se definió una estrategia para encontrar un rival para Infantino antes de la fecha límite del 18 de noviembre.

No se habló el jueves de quién podría ser exactamente ese candidato, pero se sabe que no será el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y posiblemente tampoco sea europeo en la búsqueda de votos globales entre las 211 federaciones miembro de la FIFA.

Ceferin sí aprovechó la reunión para confirmar que se presentará a la reelección para un cuarto y último mandato. Ya se esperaba la decisión a pesar de que Ceferin indicó en el 2024 que no buscaría ser candidato en la siguiente elección, que está programada para el 22 de abril en Astana, Kazajistán.

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El abogado esloveno ha encabezado desde julio los esfuerzos globales de dirigentes del fútbol para sacar a Infantino de una presidencia cada vez más autoritaria, antes o durante la elección de la FIFA del próximo 18 de marzo en Rabat, Marruecos.

El plan secreto de Infantino —que fue rechazado— para vender participaciones del Mundial y de otros torneos a inversores privados llevó a la UEFA, que ya estaba molesta con los proyectos y gobernanza de la FIFA, a impulsar la idea de presentar un rival contra él.

"La FIFA también necesita un nuevo liderazgo: una figura respetada y unificadora, profundamente arraigada en el fútbol, con la visión y la experiencia para liderar, la capacidad de generar confianza en todas las regiones y un compromiso inequívoco con el desarrollo, la reforma, la integridad y la independencia", manifestó la UEFA en un comunicado tras la reunión de todo el día en Berlín.

La UEFA reiteró la promesa que hizo anteriormente de que las 211 federaciones miembro de la FIFA deberían recibir un dividendo único de 10 millones de dólares procedente de las reservas del organismo rector.

Las reservas de efectivo de la FIFA se sitúan cerca de los 6.000 millones de dólares tras un lucrativo Mundial masculino celebrado en Estados Unidos, Canadá y México.

UEFA expresa preocupación por la "injerencia ejecutiva" en la FIFA

Al abordar las dudas sobre la integridad de algunas decisiones de la FIFA sobre el Mundial, en su lista de modificaciones, la UEFA instó a que "los nombramientos y el trabajo de los órganos de supervisión de la FIFA estén protegidos de la injerencia presidencial o ejecutiva".

La gestión por parte de la FIFA sobre tarjetas rojas o elegibilidad de jugadores de Cristiano Ronaldo, el delantero estadounidense Folarin Balogun y el portero congoleño Lionel Mpasi durante el Mundial provocó preocupación global.

Las preocupaciones sobre la intervención de Infantino en lo que ocurre en el campo se remontan a cuando la FIFA incluyó al Inter Miami de Lionel Messi en el Mundial de Clubes de 2025 cuando no era el campeón de la Major League Soccer, y después de que no hubiera una consulta o un proceso claros para tomar la decisión.

La UEFA dijo que su lista de reformas para la FIFA fue respaldada por todos sus miembros excepto Azerbaiyán, que ha prometido su voto a Infantino. Uno de los principales asesores de Infantino en su campaña electoral trotamundos es de ese país.

En una sugerencia contundente, la lista de posibles reformas de la UEFA incluyó: "No se podrán utilizar recursos de la FIFA para intereses personales o electorales".

Infantino recuerda a los votantes africanos el dinero de la FIFA

Mientras la UEFA decidía su estrategia contra Infantino, su expresidente viajó a Cabo Verde, en donde recibió una ovación de pie en la reunión de las 54 federaciones miembro de la FIFA de África.

Fue el vicepresidente de la FIFA Patrice Motsepe quien instó a los miembros de la Confederación Africana de Fútbol que él dirige a que aplaudieran.

Minutos antes, Infantino había recordado a sus votantes las inversiones que la FIFA hizo para el fútbol africano desde que fue elegido en febrero de 2016.

"Con el programa FIFA Forward hemos invertido, en 10 años, 1.000 millones de dólares estadounidenses en África, 500 millones en los últimos cuatro años. Ciento veinticuatro proyectos diferentes y muchas otras acciones", dijo Infantino. "Tenemos que continuar, por supuesto juntos, en este camino".

Una persona que dijo esta semana que sí quiere presentarse contra Infantino es el exdefensor de Suiza y Tottenham Ramon Vega.

Sería el segundo intento de Vega de desafiar a Infantino después de que no lograra conseguir las cinco federaciones con derecho a voto necesarias para respaldar una solicitud en 2019. No está claro si Vega cumple la prueba de elegibilidad de haber tenido un papel reconocido en el fútbol durante al menos dos de los últimos cinco años.