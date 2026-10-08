Ataque ruso a autobús en Kramatorsk deja 30 muertos: autoridades

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Una bomba rusa explotó junto a autobuses llenos de pasajeros en el este de Ucrania, matando a 30 personas como parte de una ola de ataques que también agravó los cortes de electricidad en la capital, informaron las autoridades el jueves.

Ataque ruso a autobús en Kramatorsk

El bombardeo matutino se produjo junto a una parada de autobús en la castigada ciudad de Kramatorsk, en la provincia ucraniana de Donetsk, lo que llevó a suspender el transporte público en la zona.

"No hay duda de que Rusia está atacando cínicamente a la población civil", declaró Oleksandr Honcharenko, jefe de la administración militar de la ciudad. Añadió que las labores de rescate se vieron obstaculizadas por ataques rusos posteriores con pequeños drones.

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Rusia y Ucrania están enfrascadas en un duelo aérea a larga distancia mientras sus ejércitos permanecen prácticamente estancados en la línea del frente, más de cuatro años y medio después de la invasión lanzada por Moscú. Rusia ha intensificado su ofensiva en las últimas semanas, presionando a Ucrania mientras se prepara para el invierno y golpeando la infraestructura que mantiene a flote su economía. Entre los objetivos recientes figuran sistemas energéticos, industrias clave, ferrocarriles, oficinas de correos, centros comerciales, redes de telecomunicaciones, gasolineras y exportaciones de grano.

Zelenskyy pide apoyo a la OTAN ante ataques rusos

El asalto del jueves se produjo un día después de un ataque con misiles ruso que mató a 22 personas, entre ellas cinco niños, en la localidad de Pryluky, en el norte de Ucrania. Los rescatistas buscaban entre los escombros de un edificio residencial. Al menos 54 personas resultaron heridas. Varios sobrevivientes del ataque tuvieron que dormir en departamentos gravemente dañados al no encontrar otro lugar donde pasar la noche.

Ucrania pide más apoyo de defensa a la OTAN

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy viajó a Pryluky el jueves junto al secretario de Exteriores británico Ed Miliband, quien anunció nuevas sanciones contra Rusia.

Zelenskyy advirtió que Rusia probablemente intensificará los ataques diarios con misiles y drones a medida que se acerca el invierno. Pidió ayuda adicional en defensa a los países de la OTAN.

"Es importante que el apoyo en palabras tome forma concreta en nuevos paquetes para la defensa de Ucrania", escribió en una publicación en internet. "Suministros de capacidades antibalísticas, munición para nuestros aviones de combate e inversión en interceptores, todo esto está ayudando directamente a salvar vidas cada día".

La empresa energética ucraniana DTEK señaló que el operador nacional de la red, Ukrenergo, ordenó cortes en el suministro de emergencia en Kiev. Los cortes regulares y rotativos programados en todo el país se suspenderán durante esos apagones.

Las autoridades instaron a las familias a preparar kits de emergencia, almacenar agua potable y mantener fuentes de energía, mientras Moscú mantiene la intensidad de sus ataques.

La policía de Kiev indicó que especialistas en desactivación de explosivos neutralizaron otras dos ojivas de misiles balísticos sin explotar, cada una con un peso de aproximadamente media tonelada, tras caer cerca de edificios residenciales. A última hora del miércoles, aviones no tripulados rusos atacaron los distritos Obolonskyi y Desnianskyi en la capital ucraniana, donde dejaron cuatro muertos y 12 heridos, incluyendo cuatro niños, informó la policía.

Ataques ucranianos dañan centro de datos y refinería de petróleo

El gigante tecnológico ruso Yandex reportó que uno de sus centros de datos en la región occidental de Ryazan resultó dañado en un asalto con drones ucranianos, dejando las instalaciones fuera de servicio.

También el jueves, Ucrania señaló que sus fuerzas atacaron un gran complejo de refinamiento de petróleo en la ciudad de Salavat, a unos 1.200 kilómetros (unas 750 millas) al este de Moscú. El Estado Mayor General ucraniano describió el lugar como una de las mayores instalaciones de refinación de petróleo y petroquímicas de Rusia. La afirmación no pudo ser verificada de forma independiente.

Drones ucranianos también alcanzaron la región rusa de Omsk, en el oeste de Siberia, a más de 2.000 kilómetros (1.242 millas) de la frontera con Ucrania. El gobernador regional de Omsk, Vitaly Khotsenko, dijo que la mayoría de los drones fueron derribados por las defensas aéreas, pero uno "llegó a un centro industrial del norte". No dio más detalles. El medio de noticias independiente ruso Astra informó que la refinería de petróleo de Omsk estaba en llamas tras el ataque. No hubo confirmación oficial del reporte.

El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, anunció que su gobierno había presentado propuestas tanto a Rusia como a Ucrania destinadas a proteger el transporte marítimo civil en el mar Negro, al tiempo que advirtió que el comercio comercial y las exportaciones de grano podrían verse interrumpidos por la intensificación de las ofensivas militares.

Por separado, Lituania desplegó unos 100 soldados adicionales para ayudar a asegurar la frontera con el enclave ruso de Kaliningrado, anunció el ministro de Defensa del país báltico, Robertas Kaunas. Encajonado entre Lituania y Polonia, Kaliningrado está separado de la Rusia continental y sigue siendo una importante preocupación de seguridad para el flanco oriental de la OTAN.