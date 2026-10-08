Italia fortalece sistema electoral con nueva ley aprobada en Parlamento

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El Parlamento de Italia dio la aprobación final el jueves a una amplia reforma del sistema electoral del país, otorgando a la primera ministra Giorgia Meloni una victoria política y al mismo tiempo preparando el terreno para una probable batalla constitucional sobre el tema.

Reforma electoral introduce premio de mayoría para coalición ganadora

La nueva ley es vista ampliamente como un intento de fortalecer el sistema político de Italia y, a la vez, mejorar las perspectivas electorales de la coalición de centroderecha encabezada por Meloni, que el mes pasado celebró su récord como el gobierno con más tiempo en el poder en Italia desde la Segunda Guerra Mundial.

Sus defensores sostienen que la ley está diseñada para producir ganadores electorales más claros y gobiernos más estables en un país conocido por los frecuentes cambios de administración. Pero la oposición de centroizquierda la calificó de "ley estafa", al argumentar que la reforma es inconstitucional. Se ha comprometido a impugnarla y llevarla ante el Tribunal Constitucional una vez que entre en vigor.

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La Cámara de Diputados aprobó la medida en una votación secreta por 227 votos contra 164, lo que dio la aprobación parlamentaria definitiva a la legislación tras meses de acalorado debate.

Meloni celebra reforma electoral y coalición enfrenta desafíos internos

Meloni celebró la reforma como un paso hacia una mayor capacidad de elección para los votantes y afirmó: "Los italianos podrían votar por un partido, una coalición, un programa de gobierno, un candidato a primer ministro y, una vez más, por sus propios legisladores".

La reforma introduce un importante "premio de mayoría" que otorgará escaños parlamentarios adicionales en ambas cámaras del Parlamento a la alianza ganadora, siempre que obtenga al menos el 42% del voto nacional.

Los críticos sostienen que ese "premio de mayoría" distorsiona la representación de los votantes y podría entrar en conflicto con fallos judiciales anteriores que anularon elementos de leyes electorales previas. Una impugnación exitosa podría obligar al gobierno conservador de Meloni a revisar el sistema antes de las próximas elecciones generales.

La nueva ley elimina el actual sistema electoral mixto en el que cerca de un tercio de los escaños parlamentarios se eligen en circunscripciones de mayoría simple, y lo reemplaza por un sistema totalmente proporcional.

La coalición de Meloni afirma que los cambios facilitarán que los votantes identifiquen una coalición de gobierno antes de las elecciones y reducirán las negociaciones posteriores a los comicios que a menudo han producido gobiernos frágiles. Para acceder al premio de mayoría, los partidos deberán acordar antes de la elección un candidato común a primer ministro y una plataforma política compartida.

La reforma añade presión adicional sobre la dividida oposición de centroizquierda, donde las tensiones entre el Partido Democrático y el Movimiento Cinco Estrellas, de corte populista, han complicado los esfuerzos por construir una alianza unificada capaz de desafiar al gobierno en las elecciones del próximo año.

Meloni había convertido la votación sobre la ley electoral en una prueba de unidad de la coalición, al advertir a los legisladores de su partido Hermanos de Italia y a sus socios de coalición Forza Italia y la Liga que el gobierno podría enfrentar una crisis si la reforma era derrotada.

Sin embargo, ha surgido resistencia a la ley dentro de la propia coalición de Meloni.

Algunos legisladores temen que la medida pueda terminar siendo contraproducente cuando el apoyo al partido nacionalista Futuro Nacional, del exgeneral Roberto Vannacci, amenaza con restar votos al bloque gobernante, lo que potencialmente dificultaría alcanzar el umbral del 42% requerido para asegurar el bono de mayoría.

Otros han criticado disposiciones que, según dicen, aumentarían los costos de campaña para los candidatos individuales y reducirían la representación de las mujeres en el Parlamento.

La votación marca el más reciente intento de Meloni por remodelar el marco institucional de Italia, después de que los votantes rechazaran a principios de este año su propuesta de reforma del sistema de justicia en un referéndum constitucional.