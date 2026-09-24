Presidente de Corea Lee Jae Myung es recibido en Senado de México

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- El presidente de Corea, Lee Jae Myung, fue recibido en el Senado de la República, donde destacó la importancia de los parlamentos de ambos países con la intención de avanzar en acuerdos de cooperación en ámbitos como la inteligencia artificial (IA), industrias de punta y aeronáutica, así como destacó las semejanzas entre ambos pueblos.

Cooperación parlamentaria para avances tecnológicos

Dijo que para que haya resultados concretos en estos temas el papel de los parlamentos de Corea y México es esencial y esperamos que ustedes que son los protagonistas, son los actores principales pueden profundizar esas relaciones y ese diálogo.

"Esperamos que la relación de amistad parlamentaria bilateral también se profundice aún más. Realmente esperamos que este espacio tan significativo pueda ser productivo y como países hermanos ambos países podamos ampliar y profundizar y avanzar en nuestros lazos de colaboración en el futuro", apuntó.

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Ante el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Higinio Martínez, y senadores de todas las bancadas, recordó el apoyo que a lo largo de la historia el país le ha dado al suyo. También expuso las similitudes culturales como el amor al futbol, al baile y a la comida picante.

Historia y apoyo mutuo entre México y Corea

Recordó que en 1905 alrededor de 1,300 coreanos llegaron a la península de Yucatán como primeros inmigrantes, agricultores y nuestros descendientes están arraigados aquí por varias generaciones y están fungiendo como excelentes puentes de lazo entre ambos países.

Expuso que México envió cerca de 100 mil soldados a la guerra civil de Corea en 1950 "y nos han ayudado a defender nuestra patria, pues sin su ayuda y Corea no existiría por lo cual nuestro pueblo recuerda este precioso apoyo cuando estábamos en la peor situación".

Por su parte, Martínez destacó la importancia estratégica que tiene Corea para México y los lazos culturales que unen a ambos países.

Expresó que se requiere un nuevo capítulo que nos permita volvernos socios estratégicos, ya que se deben consolidar esas relaciones, consolidar el marco legal de nuestras relaciones económicas, culturales y de todo tipo.

"Es cierto que Corea está muy lejos geográficamente de México, pero puedo decirle señor presidente que es increíble el conocimiento que de su país tenemos ahora por los medios de comunicación, debo destacar el conocimiento de los jóvenes de nuestra nación que aún sin visitar y vivir en vista su país conocen a Corea como si hubieran estado ahí".

Un poco antes, en ceremonia solemne en el Patio del Federalismo, se recibió oficialmente al presidente de Corea, quien firmó el libro de visitantes distinguidos del Senado de la República.