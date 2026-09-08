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"Groenlandia cuenta con la Unión Europea"

Por AP

Septiembre 08, 2026 03:00 a.m.
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"Groenlandia cuenta con la Unión Europea"
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      Bruselas, Bélgica.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó un paquete de inversión de 200 millones de euros (232 millones de dólares) el lunes para Groenlandia, mientras la Unión Europea busca impulsar sus relaciones con la vasta isla.

      "Groenlandia puede contar con la UE", declaró la funcionaria tras firmar una declaración UE-Groenlandia con el primer ministro Jens-Frederik Nielsen y la primera ministra danesa Mette Frederiksen. 

      Groenlandia es un territorio semiautónomo del aliado de la OTAN, Dinamarca.

      La UE ha incrementado su atención sobre Groenlandia desde que el presidente Donald Trump comenzó a insistir en que Estados Unidos debería tomar el control de la isla por razones de seguridad.

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      Asimismo, Von der Leyen señaló que la alianza de inversión "creará nuevas oportunidades y una UE fuerte y comprometida tanto en Groenlandia como en el Ártico, porque Groenlandia es un aliado estratégico y un amigo de confianza".

      El plan busca ayudar a Groenlandia a mejorar la educación y la pesca, la conectividad a internet, los sistemas hidroeléctricos y el uso de minerales críticos. Los fondos también están destinados a mejorar la vivienda, apoyar a las pequeñas empresas y promover el turismo sostenible.

      Las persistentes afirmaciones de Trump sobre la isla suscitaron preocupaciones sobre la soberanía y provocaron el rechazo por parte de dirigentes groenlandeses y daneses, además de aumentar las tensiones entre aliados de la OTAN.

      La visita de Von der Leyen se produjo mientras 11 países de la OTAN iniciaban ejercicios militares en Groenlandia el lunes, con la participación de alrededor de 400 efectivos, incluidas tropas de fuerzas especiales entrenadas para operar en condiciones árticas de Canadá, Dinamarca y Finlandia.

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