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MOGADISCIO, Somalia.- Hombres armados secuestraron el sábado en el golfo de Adén un buque de carga con bandera de Panamá, propiedad de una empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos, informó a The Associated Press un agente de la policía marítima del Estado semiautónomo somalí de Puntlandia.

El agente, que habló por teléfono bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a conversar con los medios, identificó la embarcación como el MV Marsa Virgo y señaló que seis hombres armados la habían tomado.

El barco transportaba contenedores con una carga no revelada y pertenece a la empresa Marsa Ocean Shipping, con sede en Emiratos Árabes Unidos.

Somalia y Emiratos Árabes Unidos han tenido tensiones diplomáticas. Somalia ordenó la semana pasada al embajador de Emiratos Árabes Unidos que abandonara el país, al citar una falta de respeto a la soberanía nacional.

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La agencia United Kingdom Maritime Trade Operations, o UKMTO, indicó que el capitán del buque informó que hombres armados abordaron la embarcación a las 06:30 GMT, a unos 119 kilómetros (64 millas náuticas) al suroeste de Balhaf, Yemen.

Una alerta separada del Centro de Seguridad Marítima de la Unión Europea — Océano Índico señaló que seis armados piratas abordaron un buque mercante alrededor de las 06:55 GMT, a unos 222 kilómetros (120 millas náuticas) al noroeste de Bosaso, Somalia. Indicó que la tripulación se refugió en un compartimento seguro y no se reportaron heridos.

Las alertas describieron ubicaciones y horarios cercanos, pero de momento no queda claro si se referían al mismo buque.

La operación naval de la Unión Europea Atalanta afirmó que estaba investigando.