"Colombia que se encargue de su parte": Sheinbaum a De la Espriella

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Luego de que el presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, declarara a los cárteles de droga mexicanos como "objetivo militar", la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que hay cooperación entre ambos países y exhortó a que "cada quien se encargue de su parte".

"Hay colaboración y hay cooperación con Colombia, desde hace mucho tiempo, no es de ahora, no es que hubiera colaboración con el presidente (Gustavo) Petro particularmente, que sí había colaboración o hay colaboración. Si no desde antes, hay una relación de las Fuerzas Armadas de Colombia y las Fuerzas Armadas de México y hay mecanismos de colaboración, eso existe", declaró.

Durante la conferencia matutina de este viernes 26 de junio, fue cuestionada sobre las declaraciones del derechista Abelardo De la Espriella, presidente declarado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia al obtener 12 millones 960 mil 166 votos con una visión conservadora y militarista, de acuerdo con organizaciones colombianas.

"Ahora, cada quien que se encargue de su parte. Colombia que se encargue de su parte y nosotros nos encargamos de nuestra parte, porque las diferencias políticas que pueda haber entre un proyecto de nación y otro en un país y otro, no deberían traducirse en asuntos de este tipo, al revés, debería plantearse colaboración y cooperación. Entonces, que atiendan los asuntos allá", dijo esta mañana.

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Entrevistado por un medio de comunicación colombiano, Abelardo De la Espriella se lanzó contra manifestantes y demás grupos sociales y habló sobre sus planes en materia de seguridad en su país y declaró:

"Y yo aprovecho los micrófonos para decirle a los cárteles mexicanos que están en el Cauca, a las disidencias, a los mordiscos, a todos esos bandidos que los declaro objetivo militar desde ya, toda esa sangre que le han hecho perder y que han derramado el pueblo cauca, se las voy a cobrar gota a gota. Con esos bandidos no voy a tener ninguna consideración", advirtió.

"Baja en entrada de fentanilo, imposible sin coordinación"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que las recientes declaraciones del secretario de Seguridad de EU, Markwayne Mullin, quien aseguró que "no hay centímetro de la frontera que los cárteles no controlen", se deben a motivos electorales en el país vecino.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa, la Mandataria federal destacó que la semana pasada, el presidente Donald Trump afirmó que la frontera con México era más segura.

Reiteró que su gobierno ha expresado que no quiere que se use a México como parte de las campañas electorales en la Unión Americana.

"Hay mucho también en este momento vinculado con la elección que ellos tienen en noviembre", dijo la titular del Ejecutivo.

"Como hemos dicho, nosotros no queremos que usen a México. Hay muchos temas en Estados Unidos importantes de atender para que se use a México como parte de la campaña. Entonces mucho de esto tiene que ver pues con la elección de noviembre y nosotros siempre vamos a defender el trabajo que estamos haciendo en México".

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que no podría explicarse la reducción de la entrada de fentanilo si no hubiera una coordinación entre ambos países.

"Tiene que ver pues con el trabajo que hacemos y el trabajo que ellos hacen y la coordinación que hemos establecido".

Ayer, el secretario de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Markwayne Mullin, insistió en que los cárteles de la droga controlan la frontera norte de México y defendió la necesidad de tener barreras físicas en la zona porque, alegó, éstas tienen un impacto positivo.

En una audiencia ante el Subcomité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes para la Seguridad Nacional, Mullin repitió, como ha hecho en otras comparecencias, que nueve cárteles tienen el control de la frontera, operando a través de plazas.

"Lo que vemos con respecto al muro es que los cárteles están en constante evolución y representan una amenaza. No hay ni un solo centímetro de la frontera norte de México que no esté cubierto por una plaza. Nueve cárteles controlan la zona", señaló.