Vacacionan 540 mil alumnos de educación básica

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Una vez que concluyó este jueves el ciclo escolar 2025-2026 de educación básica, la Guardia Civil Estatal (GCE) mantendrá operativos de vigilancia en las cuatro regiones de la entidad, a fin de mantener la seguridad en planteles escolares, carreteras y parajes turísticos.

Este día iniciaron vacaciones de verano cerca de 540 mil alumnos de educación básica en todo el estado.

J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno, enfatizó que la operatividad se robustecerá con el apoyo de las autoridades federales y municipales.

Expuso que los turistas locales, nacionales y extranjeros podrán visitar la región huasteca con seguridad vial, pues los programas de intervención permitieron rehabilitar diversas rúas en malas condiciones.

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A la par de ello, subrayó que la GCE, a través de la División Caminos, estará presente en los tramos carreteros donde no llega la cobertura de la Guardia Nacional (GN), en aras de prevenir cualquier accidente o conducta delictiva.