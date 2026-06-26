Papa León XIV pide apoyo a cardenales y condena la guerra

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CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa afirmó que la guerra "nunca será bendecida por Dios" al inaugurar el viernes una reunión de cardenales de todo el mundo, e insistió en que la Iglesia católica tiene un mensaje profético de paz para un mundo devastado por los conflictos.

León XIV convocó a los cardenales a la reunión de dos días, en respuesta a su pedido de ser consultados con más frecuencia que durante el pontificado de 12 años del papa Francisco, quien tendía a gobernar en solitario.

Los cardenales, los "príncipes de la Iglesia" de birrete rojo, tienen dos tareas principales: asesorar al papa mientras vive y, después tras su muerte, elegir a su reemplazo.

Tras una primera sesión celebrada en enero, conocida como consistorio, el pontífice estadounidense invitó a los cardenales a regresar para una segunda sesión este fin de semana. La agenda para las reuniones a puerta cerrada incluye el debate sobre el escenario internacional actual, su reciente encíclica sobre inteligencia artificial y los esfuerzos de la Iglesia por escuchar más las necesidades de los fieles de a pie.

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En un primer momento, estaba previsto que la agenda abordase otros asuntos, como las tensiones en torno a la misa tradicional en latín, que son, desde hace tiempo, un punto de división en la institución. Pero la liturgia fue retirada del orden del día, ya que se prevé que el tema alcance su punto álgido la próxima semana, cuando un grupo escindido de católicos tradicionalistas consagre a cuatro nuevos obispos desafiando la voluntad de León.

Al inicio de la sesión, León instó a los cardenales a respaldarlo en su ministerio.

"Necesito su apoyo fuerte, explícito y público", manifestó. "Necesito sentirme apoyado por ustedes como hermanos".

Se ha pedido a los cardenales que no hablen con la prensa mientras estén en Roma y solo se harán públicos los discursos de apertura y de clausura del papa.

Durante una misa inaugural el viernes por la mañana, León destacó lo que llamó la obra de Dios en defensa de la dignidad humana, la justicia y el Estado de derecho.

"La guerra nunca es digna del hombre, y nunca será bendecida por Dios", manifestó el pontífice. "El Creador nos ha dotado de inteligencia y voluntad para resolver los conflictos como seres humanos y no como animales, aun cuando se esté dotado de armas hipertecnológicas".

Durante la guerra de Rusia en Ucrania y la de Estados Unidos e Israel con Irán, León ha lanzado un mensaje constante de paz, lo que en ocasiones ha provocado el malestar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.