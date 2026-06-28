Hizbulá rechaza acuerdo de tregua

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El Cairo.- El grupo chií libanés Hizbulá acusó a las autoridades de Líbano de haber traspasado "las líneas rojas" con la firma del acuerdo alcanzado con Israel y Estados Unidos como mediador y abogó por la lucha sobre el terreno hasta que los israelíes se retiren del sur del país.

En sus primeras palabras tras la rúbrica, el líder de Hizbulá, Naim Qassem, pidió en un extenso comunicado a la Presidencia libanesa y al Gobierno del país mediterráneo que rectifiquen sus "errores", los cuales están "destruyendo el Líbano".

"Rectificar sería una virtud que quedaría documentada a vuestro favor después de tantas faltas. Nosotros estamos dispuestos a cooperar y a trabajar juntos por la soberanía del Líbano", aseveró, aunque añadió que sus combatientes seguirán "sobre el terreno hasta expulsar la ocupación".

"Una humillación, una vergüenza y una renuncia a la soberanía", con estas palabras tildó Qassem el pacto.

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Esto, en palabras del líder de la formación armada, es una "propuesta extremadamente peligrosa que sobrepasa todas las líneas rojas y convierte al Líbano en un juguete en manos del enemigo israelí".

"Con el pretexto de que el Líbano debe cumplir el desarme para que Israel se retire, cualquier arma existente en cualquier parte del territorio libanés servirá para alegar que el Líbano incumple sus compromisos. Pero las armas no serán entregadas en absoluto, y nadie tiene derecho a privar a los libaneses de su derecho a defenderse a sí mismos y a su tierra frente al ocupante de nuestro territorio y al asesino de nuestro pueblo".