Hombre encuentra a su padre que murió dentro de auto en Valencia

La tragedia provocada por las inundaciones de hace una semana en Valencia no para. Rescatistas y lugareños buscan a los desaparecidos, mientras la cifra de muertos es ya de 217. La búsqueda ha arrojado imágenes conmovedoras, como la de un hijo que encontró finalmente a su padre, muerto.

El hombre llevaba días buscando a su padre, con quien perdió contacto la noche del 29 de octubre, cuando Valencia quedó inundada por una depresión aislada en niveles altos (DANA).

El lodazal arrastró autos y camionetas; mientras algunos pudieron salir, no todos tuvieron la misma suerte.

El hombre del video, que no ha sido identificado, buscó en los carros como el de su padre, hasta que finalmente lo encontró, sin vida. En la grabación se ve cómo el hombre saca a su padre del auto, lo abraza en medio de un llanto incontrolable.

Colombiano queda atrapado entre agua y lodo

No fue el único caso. En las últimas horas el diario colombiano "El Tiempo" informó de la historia de un colombiano, de 59 años, quien también quedó atrapado entre el agua y el lodo, mientras viajaba en su vehículo.

Nelson Quijano viajó a España tres meses atrás para unas vacaciones. La noche del martes, habló con su hijo, y le dijo que estaba atrapado en la autopista, y tenía miedo de que algo le pasara.

24 horas después, su hijo lo encontró en una zona donde quedaron atrapadas decenas de vehículos, uno encima de otro, llenos de lodo.

Con ayuda de las autoridades lograron quitarle el lodo y trasladar a Quijano a un centro asistencial, pero lamentablemente ya estaba sin signos vitales.

"Fue en un trancón, llamó a mi sobrino y le dijo que estaba muy asustado, nervioso, le decía, qué hago, qué hago, fueron sus últimas palabras. Al otro día, mi sobrino se fue con las autoridades a buscarlo, el cómo pudo se metió en la cabina, lo buscó en medio del lodo, él lo recató, estaba todo tapado, estaba con lodo totalmente, terrible, estaba cubierto. Lo metieron en una ambulancia y de una a Medicina Legal", contó Carlos Quijano, hermano de Nelson, quien vive en Bucaramanga, en Colombia.

Afortunadamente, según los familiares de Quijano, los dos gobiernos les han colaborado a los parientes del colombiano, pero desde Santander piden que haya una atención y ayuda profesional para su sobrino, quien rescató a su padre y a la esposa de Nelson, pues están muy afectados y "destruidos" por esta noticia.