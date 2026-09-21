Hong Kong despide con honores a Tung Chee-hwa

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Hong Kong.- La cúpula del Gobierno chino y los principales dirigentes de Hong Kong despidieron con un funeral de Estado a Tung Chee-hwa, el primer jefe del Ejecutivo del territorio tras la retrocesión británica de 1997, en una ceremonia que reunió a la clase política y al poder financiero de la excolonia.

El féretro del mandatario, fallecido el 8 de septiembre a los 89 años, fue cubierto con la bandera nacional de la República Popular China y trasladado al crematorio de Cape Collinson tras las exequias oficiales en el tanatorio de North Point.

Los actos estuvieron coordinados por un comité oficial de 87 personalidades y a ellos llegaron misivas de condolencias enviadas por el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro, Li Qiang. El actual jefe del Gobierno local, John Lee, encabezó la comitiva de portadores del ataúd junto a sus tres antecesores en el cargo: Donald Tsang, Leung Chun-ying y Carrie Lam, en una estampa de unidad institucional.

El protocolo dispensado situó a Tung como la tercera figura en la historia de Hong Kong en recibir honores de Estado desde el traspaso de soberanía, un privilegio solo otorgado antes a dos empresarios que tejieron puentes estratégicos con Pekín.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elegido a finales de 1996 por un colegio electoral afín a Pekín, tomó posesión el 1 de julio de 1997 para estrenar sobre el terreno el principio de ´un país, dos sistemas´.