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Hong Kong despide con honores a Tung Chee-hwa

Por EFE

Septiembre 21, 2026 03:00 a.m.
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Hong Kong despide con honores a Tung Chee-hwa
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      Hong Kong.- La cúpula del Gobierno chino y los principales dirigentes de Hong Kong despidieron con un funeral de Estado a Tung Chee-hwa, el primer jefe del Ejecutivo del territorio tras la retrocesión británica de 1997, en una ceremonia que reunió a la clase política y al poder financiero de la excolonia.

      El féretro del mandatario, fallecido el 8 de septiembre a los 89 años, fue cubierto con la bandera nacional de la República Popular China y trasladado al crematorio de Cape Collinson tras las exequias oficiales en el tanatorio de North Point.

      Los actos estuvieron coordinados por un comité oficial de 87 personalidades y a ellos llegaron misivas de condolencias enviadas por el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro, Li Qiang. El actual jefe del Gobierno local, John Lee, encabezó la comitiva de portadores del ataúd junto a sus tres antecesores en el cargo: Donald Tsang, Leung Chun-ying y Carrie Lam, en una estampa de unidad institucional.

      El protocolo dispensado situó a Tung como la tercera figura en la historia de Hong Kong en recibir honores de Estado desde el traspaso de soberanía, un privilegio solo otorgado antes a dos empresarios que tejieron puentes estratégicos con Pekín.

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      Elegido a finales de 1996 por un colegio electoral afín a Pekín, tomó posesión el 1 de julio de 1997 para estrenar sobre el terreno el principio de ´un país, dos sistemas´.

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