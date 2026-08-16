Huracán Lala se degrada a tormenta tropical y afecta Hawai

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El huracán Lala se debilitó el domingo hasta volver a la categoría de tormenta tropical después de que su pared del ojo rozara Hawai sin tocar tierra, pero siguió castigando al estado con ráfagas con fuerza de huracán y lluvias incesantes, que en algunos lugares alcanzaron un total de casi un metro (tres pies) y enviaron torrentes embravecidos ladera abajo.

Autoridades activan búsqueda y rescate en Isla Grande

Las autoridades informaron que se puso en marcha una misión de búsqueda y rescate en la que participaron Defensa Civil, la Guardia Nacional y un helicóptero de la Guardia Costera, después de que, al parecer, inundaciones repentinas arrancaran de sus cimientos varias viviendas habitadas en las comunidades costeras de Na´alehu y Wai´ohinu, cerca del extremo sur de la Isla Grande.

"Lo que hace que esto sea muy difícil es que hay agua corriendo, hay escombros y hay rocas en la carretera, y está oscuro", dijo la mañana del domingo el alcalde del condado de Hawai, Kimo Alameda.

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Al menos una persona murió en un accidente vehicular en el área de South Point de la Isla Grande, indicó el sábado el gobernador Josh Green.

Impacto en Honolulu y otras islas

La tormenta azota las islas con inundaciones, cortes de electricidad y árboles caídos

La mañana del domingo, Honolulu enfrentaba la peor parte del clima a medida que las condiciones de tormenta tropical se extendían hacia el oeste a través de la cadena de islas. El Departamento de Bomberos de Honolulu había realizado decenas de intervenciones relacionadas con el clima hasta las 2 de la mañana del domingo, hora local, incluidas 58 denuncias de árboles caídos, 39 techos arrancados por el viento, 12 líneas eléctricas caídas, 12 situaciones de cables con arcos eléctricos y un rescate de un nadador, según un comunicado de la ciudad.

Gran parte del estado permanecía bajo una advertencia de inundaciones repentinas, aunque el Centro Nacional de Huracanes degradó el domingo la advertencia a un aviso de inundación en la Isla Grande. La intensa lluvia, los deslizamientos de lodo, los árboles caídos, las inundaciones activas y las líneas eléctricas caídas figuraban entre las mayores amenazas, señaló el experto del servicio meteorológico Stephen Parker.

"Básicamente, lo mejor que se puede hacer ahora mismo es quedarse en casa un poco más", afirmó. "La tormenta no durará para siempre y, una vez que se limpien ese tipo de amenazas, será seguro volver a salir".

Más de 200.000 hogares y negocios estaban sin electricidad a las 10:30 de la mañana del domingo, hora local, según el rastreador de servicios públicos poweroutage.us. Eso incluía a casi dos tercios de los clientes de electricidad en la Isla Grande. Al menos tres hospitales operaban con energía de generadores, dijo el gobernador.

Olas poderosas azotaban la costa de la Isla Grande mientras Lala pasaba lentamente. Al quedarse a poca distancia de tocar tierra, su pared del ojo no se debilitó y sus vientos golpearon las laderas de las montañas. Los cauces crecieron con escorrentías de rápido desplazamiento mientras bandas pluviales soplaban casi de lado. La tormenta golpeó exactamente tres años después de que el estado experimentara el incendio forestal más mortífero en Estados Unidos en más de un siglo.

Lala no pierde fuerza mientras el viento y las lluvias azotan Hawai

Había advertencias de tormenta tropical vigentes para las islas de Maui, Molokai, Lanai, Kahoolawe, Oahu, Kauai y Niihau, lo que elevaba la posibilidad de inundaciones destructivas e incluso de incendios forestales avivados por vientos fuertes en los lados más secos de las islas.

Parker explicó que la lluvia más intensa de la mañana del domingo caía sobre Lanai, Moloka´i y Oahu, mientras que los vientos más fuertes eran ráfagas de más de 161 km/h (100 mph) en el imponente volcán Mauna Kea, en la Isla Grande.

A las 11 de la mañana del domingo en Hawai, Lala se encontraba centrada a unos 220 kilómetros (140 millas) al oeste de Honolulu con vientos máximos sostenidos de 100 km/h (65 mph), informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en su más reciente aviso. La tormenta se desplazaba hacia el oeste-noroeste a unos 28 km/h (16 mph).

Según el aviso, se esperan pocos cambios en la intensidad de la tormenta hasta el lunes, y los pronosticadores prevén que Lala podría volver a adquirir fuerza de huracán el martes o el miércoles, una vez que se encuentre bien al oeste de la cadena de islas.

Algunos lugares de mayor altitud en la Isla Grande, dominados por Mauna Kea, han recibido hasta 89 centímetros (35 pulgadas) de lluvia. Eso basta para aflojar laderas empinadas donde algunos de los 210.000 habitantes de la isla viven fuera de la red eléctrica en viviendas improvisadas.

A medida que se acercaba el huracán, se abrieron refugios, se cancelaron eventos y se instó a los ganaderos a dejar su ganado en los pastizales y no en estructuras que podrían derrumbarse. Muchos residentes aún lidian con las secuelas de las devastadoras inundaciones de marzo y estaban tomando precauciones.

Una amada panadería resulta dañada

La querida Punalu´u Bake Shop en Naalehu, Isla Grande, un punto turístico y un importante empleador local, sufrió graves daños. Zachary Kennedy, gerente de la empresa que elabora pan dulce hawaiano, dijo que el agua entró a raudales a través de sus fábricas y de su tienda minorista, dejando atrás alrededor de 1 metro (3 pies) de lodo.

"Este es un nivel diferente de daño, es literalmente catastrófico", dijo Kennedy.

Kate McLellan, una residente en la Costa Norte de Oahu, aún esperaba lo peor de la tormenta cuando se quedó sin electricidad la mañana del domingo. Miraba con atención la cadena meteorológica, monitoreando el avance de Lala.

En marzo y abril, su comunidad fue gravemente afectada por tormentas consecutivas que se movían tan lentamente que los residentes se mantuvieron en máxima alerta durante semanas de lluvia intensa y vientos fuertes. Los recuerdos de esa tormenta provocaban "esa misma incertidumbre y vacilación y pánico y ansiedad", afirmó.

La preparación y la comunicación del estado durante la tormenta han sido mejores que en el pasado, afirmó. Antes de la tormenta, vio cuadrillas podando árboles cerca de líneas eléctricas y despejando pasos para arroyos que conducen al océano.