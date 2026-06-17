ICE relaja normas de detención usando la IA

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Los contratistas que operan instalaciones del ICE pueden apoyarse más en herramientas de inteligencia artificial para comunicarse con los detenidos y seguirles pagando 1 dólar por día por "trabajo voluntario", en virtud de normas de detención flexibilizadas difundidas el lunes.

El ICE (siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU) indicó que las normas, que se aplican a contratistas con multas de lucro y cárceles que albergan a detenidos, fueron revisadas tras recibir opiniones de socios con el fin de "reducir la carga sobre nuestros operadores de detención".

Algunos expertos señalan que los cambios ayudarían a los contratistas a limitar su responsabilidad legal, reducir costos y obtener más flexibilidad operativa, mientras que harían poco o nada para mejorar las condiciones de unas 60.000 personas detenidas actualmente.

"Esto va a resultar 100% en un deterioro de unas condiciones de detención que ya son problemáticas", declaró Michelle Brane, exombudsman del Departamento de Seguridad Nacional, quien supervisó las prácticas de detención migratoria durante parte del gobierno del presidente Joe Biden. "Esto concuerda con la práctica habitual de ellos", señaló.

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