Identifican a víctimas de choque de avión

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MIAMI.- Las cinco personas que murieron cuando un avión de carga de Amazon salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami iban en una furgoneta utilizada para trasladar a los equipos de limpieza hasta los aviones, informaron las autoridades el martes.

El avión avanzó más allá del final de la pista cuando aterrizó el domingo. Se estrelló contra la furgoneta dentro de los terrenos del aeropuerto, atravesó una valla y luego chocó con un SUV en una calle de la ciudad.

Otras cinco personas resultaron heridas. El piloto y el copiloto ya fueron dados de alta del hospital, manifestó el martes la jefa policial del condado Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz. Dos personas permanecen en estado crítico y una tercera está en condición estable.

Es probable que un sistema para detener aviones que lleguen con exceso de velocidad sea uno de los puntos de atención de la investigación.

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La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) investiga el accidente. Uno de los puntos de atención será la falta de un sistema para desacelerar y detener aviones que lleguen con exceso de velocidad.