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Ilya Espino asume el liderazgo del Canal

Por Redacción

Septiembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Ilya Espino asume el liderazgo del Canal
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      Ciudad de Panamá.- La ingeniera naval Ilya Espino de Marotta asumió como la primera mujer al frente de la administración del Canal de Panamá y prometió que su gestión llevará adelante una agenda de transformación enfocada en asegurar el agua, enfrentar los riesgos climáticos y ampliar el papel de la vía en la logística y el comercio mundial.

      "Hoy, más que nunca, los panameños podemos comprobar que si bien el canal se ubica en Panamá, su negocio y competencia son globales. Y por ello los eventos geopolíticos y climáticos nos presentan riesgos y oportunidades. Y aquí que la estrategia 2025-2035... incluye una serie de iniciativas y proyectos que buscan asegurar la resiliencia y la adaptación a nuestro recurso más estratégico", dijo la nueva administradora.

      Para esta ingeniera de 64 años, casada y con tres hijos, su llegada al máximo carga del canal —motor de la economía panameña y que mueve casi el 3% del comercio marítimo mundial— es una muestra de la capacidad de las mujeres para puestos de dirección en la industria.

      Poco antes de asumir, Espino dijo en una entrevista con The Associated Press que su "prioridad" seguirá avanzando en el proyecto para construir un embalse en río Indio en la cuenca hidrográfica del canal, que costará 1.500 millones de dólares y que busca asegurar agua para el consumo del 50% de la población del país centroamericano de más de cuatro millones de personas y ayudar en la futura operación de la ruta, abierta por Estados Unidos en  el año 1914.

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