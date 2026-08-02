Choque de helicópteros griegos en incendio cerca de Atenas

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Dos helicópteros griegos de extinción de incendios colisionaron en el aire el domingo mientras combatían un incendio forestal avivado por el viento al oeste de Atenas.

Cada helicóptero llevaba dos tripulantes, informó el departamento de bomberos griego. Se estaba llevando a cabo una operación de búsqueda y rescate cerca de Porto Germeno, y las autoridades no dieron información al momento sobre el estado de las personas a bordo.

La colisión dejó al descubierto el peligro en el frente más volátil de la emergencia de incendios forestales en Europa. Vientos huracanados empujaban las llamas hacia el interior de la región de Atenas y forzaban nuevas evacuaciones, Francia vigila las llamas en una extensa zona calcinada cuatro veces mayor que París para evitar que volvieran a expandirse y los grandes incendios de España por fin dejaron de avanzar.

El peligro inmediato se concentraba en Grecia. Las llamas se propagaron por el oeste de Ática, la región administrativa que incluye la capital, amenazando comunidades y un distrito industrial a las afueras de la ciudad de Megara, mientras las violentas ráfagas impedían que los aviones de extinción de incendios recogieran agua del mar. El peligro traía recuerdos sombríos en una región donde el incendio forestal de Mati de 2018 mató a 104 personas, el más mortífero de Europa en este siglo.

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Pero la evolución de los fuegos más al oeste ofrecía poca sensación de que la emergencia estuviera terminando. El mayor incendio forestal de Francia seguía contenido dentro de su perímetro después de que 224.000 personas se vieran obligadas a huir en lo que pudo haber sido la mayor evacuación civil del país fuera de tiempos de guerra.

Todavía ardían focos activos en los 420 kilómetros cuadrados (162 millas cuadradas) de bosque devastado, muchos miles seguían sin poder regresar a casa y unos 3.000 bomberos seguían desplegados contra el megaincendio de Gironda y un segundo foco en Provenza que todavía no estaba contenido.

Sólo en Francia y España, el fuego ha expulsado aproximadamente a un tercio de millón de personas de hogares y lugares de vacaciones, ha vaciado comunidades en pleno verano europeo y ha puesto al límite a bomberos, aeronaves y servicios de emergencia en desastres simultáneos.

Una amenaza que se extiende por Europa

Las evacuaciones masivas en Francia y España son la medida más reciente de una amenaza de incendios forestales que crece en toda Europa.

Europa entró en 2026 tras su peor año de incendios forestales registrado, cuando ardieron más de 10.000 kilómetros cuadrados (3.860 millas cuadradas) en 2025. En las últimas cuatro décadas, los incendios forestales se han vinculado a casi 800 muertes en gran parte de Europa, según la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Europa es el continente que se está calentando más rápido, ya que las temperaturas aumentan al doble de velocidad que el promedio global desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.

El cambio climático provocado por el ser humano hizo que las condiciones extremas de los incendios en Francia este año fueran al menos dos veces más probables, de acuerdo con científicos de World Weather Attribution en un análisis rápido realizado mientras los incendios aún seguían activos.

Vientos huracanados paralizan las labores cerca de Atenas

En Grecia se desplegaron cerca de 500 bomberos y 23 aeronaves, pero los vientos huracanados empujaron las llamas a través del bosque seco y paralizaron la respuesta, impidiendo que algunas aeronaves llegaran al mar para recoger agua.

Las autoridades griegas ordenaron la evacuación de Kandili, Agia Skepi y Toutouli mientras el humo se elevaba sobre las montañas. Las autoridades estaban especialmente preocupadas por Porto Germeno, una comunidad costera en el golfo de Corinto. El primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, fue informado sobre la operación.

El incendio comenzó el viernes cerca de Agios Vasileios antes de barrer hacia Porto Germeno y adentrarse en las montañas boscosas al oeste de Atenas. Los bomberos evacuaron por mar a 254 personas el viernes y a otras 12 el sábado —una vía de escape de último recurso cuando el fuego y el humo cortan las pocas carreteras de salida de comunidades costeras.

El meteorólogo de incendios forestales Theodore Giannaros estimó que el incendio afectó entre 40 y 50 kilómetros cuadrados (15 a 19 millas cuadradas), mientras las autoridades no han emitido una cifra oficial.

En otros lugares de Grecia, las llamas ardían peligrosamente cerca de viviendas en Cefalonia, lo que obligó a evacuar aldeas del interior mientras aeronaves realizaban descargas de agua sobre la isla turística jónica. Los bomberos combatían otro incendio cerca de Nea Tenedos, en Calcídica.

A principios de esta semana, dos bomberos murieron combatiendo un incendio en Creta, mientras que un tercero murió en el Peloponeso.

"Un bosque prístino, un paraíso, fue entregado a las manos del fuego", dijo el sábado el agricultor local Minas Tzortzanis. "No hay palabras para explicar lo que ha pasado. Destrucción. Destrucción total".

Francia vigila una extensa zona calcinada

En el suroeste de Francia, el megaincendio en la región de Gironda seguía contenido dentro de su perímetro el domingo, aunque aún ardía, después de calcinar unos 420 kilómetros cuadrados (162 millas cuadradas) de bosque en apenas 10 días.

"La situación del incendio está ahora fija, lo que no significa que el incendio esté extinguido", indicó el domingo la prefectura de Gironda, utilizando el término de los bomberos franceses para un fuego que ha quedado contenido dentro de su perímetro.

La región sigue bajo la máxima alerta roja por incendios forestales en Francia. Las condiciones secas, las temperaturas en fuerte ascenso alrededor de Burdeos y los vientos de la tarde elevaban el riesgo de que las llamas se reavivaran.

En Le Porge, funcionarios locales dijeron que unas 150 viviendas fueron destruidas. El mecánico Matthieu Plessis regresó el sábado a las ruinas de una casa que llevaba siete generaciones en su familia.

"Hay lugares que ya ni siquiera reconozco", dijo. "Ya ni siquiera sabes qué había aquí, o quién vivía dónde".

El domingo y el lunes se esperaba la llegada de bomberos adicionales procedentes de Ucrania, Lituania y la Polinesia Francesa para reforzar el operativo.

El fuego en Provenza deja de expandirse, pero aún no está contenido

En el sureste de Francia, cerca de 1.500 bomberos combatían un incendio separado en el departamento de Var que arrasó aproximadamente 18 kilómetros cuadrados (7 millas cuadradas) en poco más de un día.

El incendio de Gros Bessillon se estabilizó el domingo después de que su perímetro se mantuviera durante la noche, pero todavía no está contenido. Unas 2.500 personas fueron evacuadas mientras las llamas amenazaban comunidades cercanas.

Este es el cuarto gran incendio que golpea el centro de Var desde el 19 de julio. Otro más pequeño cerca de Brignoles a comienzos de la semana obligó al actor George Clooney y a su familia, junto con unos 700 residentes más, a evacuar antes de que fuera controlado.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, señaló que los incendios forestales en Francia, por lo general, estaban bajo control, pero advirtió que las condiciones seguían siendo muy cambiantes. Lecornu también anunció el nombramiento de un coordinador nacional para supervisar la reconstrucción en las zonas devastadas.

Más de 1.170 kilómetros cuadrados (452 millas cuadradas) se han quemado en toda Francia desde el inicio del año.

España mantiene la línea mientras los equipos vigilan los perímetros

Los grandes incendios de España —parte de una temporada que ha matado al menos a 13 personas, produjo el mayor fuego forestal registrado del país y provocó una emergencia nacional — ya no avanzaban el domingo.

En la provincia de Zamora, cerca de la frontera portuguesa, más de 20 unidades terrestres y aéreas vigilan el perímetro del incendio de Fermoselle para evitar rebrotes en el escarpado paisaje de Arribes del Duero. La mayoría de los evacuados había regresado a casa, según medios locales.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido un pacto nacional para hacer frente a los incendios forestales, advirtiendo que el cambio climático los está haciendo más destructivos.