Incendio en ferry cerca de Bali deja un muerto y 211 rescatados

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Equipos de socorristas rescataron a 211 personas y recuperaron el cuerpo de una pasajera de un ferry que se incendió el miércoles en medio de aguas agitadas cerca de la isla turística de Bali, Indonesia, informaron las autoridades.

El transbordador Putri Yasmin se dirigía desde Bali a la isla vecina de Lombok, en la provincia de Nusa Tenggara Occidental, cuando el fuego comenzó alrededor de las 4:15 de la madrugada. En la embarcación había además 44 vehículos y 53 motocicletas.

La Agencia de Búsqueda y Rescate en Mataram, la capital de la provincia de Nusa Tenggara Occidental, recibió un aviso de emergencia casi media hora después y movilizó de inmediato a personal y embarcaciones de rescate.

"Nuestra máxima prioridad es la seguridad de todos los pasajeros y miembros de la tripulación", indicó Muhammad Hariyadi, director de la agencia.

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Videos difundidos por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate mostraron a personas con chalecos salvavidas apiñadas en una balsa inflable en aguas agitadas durante un operativo de rescate en el mar, mientras una espesa columna de humo negro salía del ferry.

La agencia declaró que hasta la tarde del miércoles los rescatistas evacuaron a 211 personas del barco quemado, entre los que había dos turistas australianos, y recuperaron el cadáver de una joven indonesia de 19 años.

Los reportes iniciales señalaban que en el ferry iban 131 personas, incluidos 17 tripulantes, según el manifiesto del barco.

Pero horas después del incidente, las autoridades indicaron que a bordo había más personas de las que figuraban en la lista. En Indonesia es habitual que el número de pasajeros en un barco o ferry difiera del manifiesto.

Las autoridades aún no han explicado por qué el número de personas evacuadas supera el total mencionado en el manifiesto inicial de pasajeros. El ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi, aseguró que las autoridades investigarán la discrepancia.

"Los hallazgos serán revisados a fondo como parte de la evaluación del ministerio", dijo Purwagandhi. "Este es un asunto serio que será investigado a fondo".

Aclaró que los investigadores estaban determinando la causa del incendio.

Syamsurizal, jefe de la Autoridad Portuaria de Lembar en Lombok, señaló que los sobrevivientes dijeron a las autoridades que el fuego parecía haber comenzado en un camión de carga antes de propagarse rápidamente por el ferry. El calor obligó a algunos pasajeros a saltar al mar, dijo.

"El operativo de respuesta continúa, y las autoridades siguen contabilizando a todas las víctimas", manifestó Syamsurizal, que como muchos indonesios usa un solo nombre. Indicó que al menos dos pasajeros heridos fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano.

Hariyadi explicó que el operativo de rescate contó con el apoyo de seis embarcaciones, un helicóptero, dos botes inflables y dos yates privados . El mal estado de la mar, con olas de hasta 4 metros (13 pies), complicaban las labores de rescate, agregó.

El incidente del miércoles ocurrió menos de dos semanas después de que otro ferry indonesio, el Mutiara Sentosa 2, se incendió frente a la isla principal de Java y causó al menos cinco muertos.

Indonesia es un archipiélago de más de 17.000 islas donde los transbordadores son un medio de transporte común. Los desastres son frecuentes, y a menudo se atribuyen a una débil aplicación de las normas de seguridad.