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Propiedades, el móvil de homicidio de una familia: RGC

La FGE detuvo al nieto por su probable responsabilidad en el triple asesinato en Santa María del Río

Por Rubén Pacheco

Agosto 12, 2026 02:40 p.m.
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      Quedarse con propiedades, sería el móvil por el que el nieto e hijo de las víctimas, habrían asesinado a su padre y a sus dos abuelos en el municipio de Santa María del Río, reportó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

      Luego de 14 días de desaparecidos, matrimonio de la tercera edad y su hijo fueron encontrados sin vida y enterrados en un predio de la misma cabecera municipal. La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo al citado familiar por su probable responsabilidad en el triple asesinato.

      El 28 de julio pasado se reportó la desaparición de Ignacio Montejano Rodríguez y su esposa Elena Niño Celaya, ambos de 79 años de edad, así como su hijo Ignacio Montejano Celaya de 55 años, los cuales fueron vistos por última vez en el Barrio San José, en el municipio de Santa María del Río.

      En entrevista, el mandatario estatal refirió que, de acuerdo con información de la FGE, el presunto asesino pretende alegar padecer una enfermedad mental para evitar ser sancionado conforme al Código Penal del Estado.

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      Expuso que, según la información a la que tuvo acceso de la entidad de procuración de justicia, el joven les habría dado clonazepam diluido en agua de limón, a fin de sedarlos y luego encerrarlos en las inmediaciones del domicilio.

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      "Tomaron el agua de limón, se duermen, se los lleva y los entierra. Entonces ese tipo de acciones que suceden adentro de los muros en una vivienda, es lo que ahora tenemos que trabajar como sociedad y como gobierno", concluyó.

      Gallardo Cardona urgió a que la población y el gobierno trabajen de forma coordinada, a fin de que "enfermos mentales" no dañen a personas vulnerables como los adultos mayores.

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