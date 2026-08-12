Sequía en Danubio pone en riesgo planta nuclear de Hungría; intervienen autoridades

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Las autoridades de Hungría comenzarán a tomar medidas esta semana para elevar el nivel del río Danubio con el fin de garantizar que la única central nuclear del país pueda seguir operando, anunció el primer ministro Péter Magyar el miércoles.

La sequía persistente y sucesivas olas de calor extremo en los últimos meses han privado de agua a uno de los ríos más grandes de Europa, llevando los niveles del Danubio a mínimos históricos y empujando a la central nuclear de Paks al borde de un cierre por primera vez en sus 44 años de historia.

La planta, construida en la era soviética y que utiliza agua del Danubio para enfriar sus cuatro reactores, opera actualmente a poco más del 10% de su capacidad de 2.000 megavatios debido a los bajos niveles de agua. Suministra a Hungría alrededor de un tercio de su electricidad.

En un video publicado en Facebook el miércoles, Magyar indicó que las autoridades comenzarán a construir el jueves un umbral de fondo —una estructura baja de hormigón o piedra integrada en el lecho del río para ralentizar la corriente y elevar los niveles de agua aguas arriba— en un tramo del Danubio justo río arriba de la planta.

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El transporte de unos 145.000 metros cúbicos de rocas utilizadas en su construcción comenzaría el miércoles por la noche, señaló Magyar, y añadió que la intervención podría elevar el nivel del Danubio hasta un metro (3 pies).

Mientras tanto, dos barcazas de 80 metros (262 pies) serán trasladadas al lugar cerca de Paks y podrían hundirse para elevar el Danubio hasta 20 centímetros (8 pulgadas) adicionales en las bombas de refrigeración de la planta. La decisión sobre si hundirlas se tomará el viernes, precisó Magyar.

"Ya no podemos considerar esta situación extraordinaria como un extremo natural aislado", declaró Magyar agregando que el trabajo debe realizarse con rapidez para evitar un cierre total de Paks.

Magyar se refirió a la construcción del umbral de fondo como una solución "a largo plazo" que podría garantizar que los niveles de agua nunca caigan por debajo del umbral a partir del cual los reactores de Paks deben reducir potencia.

Explicó que, tras un reciente aumento temporal de los niveles de agua podrían volver a descender en los próximos días y ello podría llevar al cierre completo de la planta.

"El Danubio nos ha dado días, no meses", sostuvo Magyar.

Medidas similares se tomaron en Rumania la semana pasada, cuando las autoridades hundieron cuatro barcazas cargadas de roca en el Danubio en un intento de redirigir el agua río abajo hacia la central nuclear de Cernavoda, que ya había apagado uno de sus dos reactores debido a los bajos niveles de agua.

Magyar señaló el miércoles que operar la planta de Paks a su producción actual le está costando a la economía de Hungría hasta 50.000 millones de forintos (158 millones de dólares) al mes. En contraste, indicó que las intervenciones previstas en el Danubio costarán alrededor de 6.000 millones de forintos (19 millones de dólares).