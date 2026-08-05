Incendio forestal destruye 230 casas al oeste de Canadá

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VERNON, Columbia Británica, Canadá.- Un incendio forestal de rápida propagación destruyó unas 230 viviendas en una comunidad indígena del oeste de Canadá, informó a las autoridades el martes, lo que lo convierte en uno de los incendios más destructivos del país en los últimos años.

Dan Wilson, jefe de la Banda India Okanagan, indicó que el incendio forestal de Bradley Creek devastó gran parte de la reserva cerca de Vernon, a unos 440 kilómetros (275 millas) al noreste de Vancouver.

"Fue difícil reconocer mi comunidad desde el aire, sin todas las estructuras y el bosque", dijo Wilson tras inspeccionar la zona en helicóptero.

La destrucción figura entre los peores incendios forestales recientes de Canadá. Un incendio ocurrido en 2024 en Jasper, Alberta, destruyó unas 350 viviendas, mientras que el incendio de McDougall Creek de 2023, también en la región de Okanagan, en Columbia Británica, destruyó unas 200 viviendas.

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Canadá ha enfrentado temporadas de incendios forestales cada vez más destructivas en los últimos años, y el humo de los siniestros se ha extendido repetidamente por América del Norte y ha provocado alertas generalizadas sobre la calidad del aire.

Wilson calificó la devastación de "surrealista" y dijo que fue uno de los días más oscuros en la historia de la banda. El incendio se desató a última hora del viernes y fue impulsado por ráfagas de viento de hasta 115 kilómetros (71 millas) por hora.

"El fuego se propagó tan rápido que algunos de nuestros miembros solo tuvieron cinco minutos para evacuar", señaló.

Wilson indicó que los equipos de extinción aérea ayudaron a salvar infraestructura crítica.