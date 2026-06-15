Agente federal de ICE herido tras ser atropellado en Nueva Jersey

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STAFFORD TOWNSHIP, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Un agente federal de inmigración fue atropellado por un vehículo el lunes mientras intentaba detener a alguien en Nueva Jersey, informó la policía.

El agente disparó su arma, posiblemente alcanzando el vehículo del sospechoso cuando se alejaba del lugar, indicó la policía del municipio de Stafford en un comunicado.

"Se reporta que el agente sufrió lesiones de naturaleza desconocida", señaló la policía, y agregó que se desconoce si el automovilista resultó herido. "No hay motivos para creer que exista alguna preocupación por la seguridad del público".

Un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no fue respondido de momento. Fotos publicadas en internet muestran a un agente enmascarado sentado en el suelo, apoyado contra el parachoques de un vehículo, antes de ser colocado en una camilla.

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El incidente ocurrió en la Ruta 72, en la comunidad de Manahawkin del municipio de Stafford, a unos 96 kilómetros (60 millas) al este de Filadelfia.

No existe una norma universal de capacitación para que las fuerzas del orden disparen contra un vehículo en movimiento. Pero la mayoría de los departamentos de policía y las directrices federales prohíben disparar a menos que el conductor represente una amenaza inminente de fuerza letal más allá del propio automóvil.

En Senatobia, Mississippi, un niño murió el domingo cuando un agente de policía que respondía a una llamada por hurto en una tienda en un Walmart disparó contra un vehículo en movimiento. Mientras la policía intentaba detener el vehículo, el conductor casi atropelló a un agente, según la Oficina de Investigaciones de Mississippi.

En enero un agente del ICE en Minneapolis mató a tiros a Renee Good, una ciudadana estadounidense. El gobierno dijo que la integridad del agente estuvo en riesgo, pero un video mostró que Good había girado las ruedas delanteras y se alejaba de él conduciendo después de bloquear una calle con su camioneta.