Influencer se negó a pagar la cuenta en un bar

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Isabel "N" fue detenida este sábado por haberse negado a pagar mil pesos de cervezas y botana en un bar de Soledad por ser influencer.

La supuesta influencer potosina fue arrestada por su probable participación en el delito de fraude, por oficiales de la Guardia Civil de Soledad, quienes pusieron a disposición de la autoridad investigadora a la joven de 26 años.

La intervención de los oficiales se dio en un establecimiento ubicado en avenida de Los Pinos, en la colonia Praderas del Maurel, donde los agentes se entrevistaron con el encargado del negocio, quien señaló a Isabel "N", de presuntamente haberse consumido en bebidas alcohólicas y papas un monto total de mil 402 pesos.

Luego de haber consumido en el negocio, la joven habría manifestando a los empleados que no realizaría el pago de la cuenta porque no tenía dinero, pues se ostentaba como influencer y sostenía que "a ella nadie le cobra".

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A petición de la parte afectada que solicitó continuar con la denuncia ante la instancia correspondiente, los oficiales procedieron con la detención de la joven, informándole que posiblemente incurría en el delito de fraude, y se le trasladaría a la comandancia municipal donde fue certificada médicamente, y después fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado.