Detienen a abogada por defender a joven

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La abogada y defensora de derechos humanos Celia García Valdivieso afirmó que su detención por parte de elementos de la Policía Municipal capitalina refleja una creciente criminalización de jóvenes y personas defensoras, luego de que fuera asegurada la tarde de este domingo cuando intervenía para conocer los motivos por los que un joven era detenido al salir de un retiro espiritual.

Policía municipal detiene a defensora en retiro espiritual

Informó que los hechos ocurrieron cuando asistentes al retiro le solicitaron apoyo al observar que policías municipales intentaban llevarse a un joven que portaba una mochila negra. García Valdivieso señaló que al llegar pidió a los agentes explicar las razones de la detención y revisar el contenido de la mochila.

El joven se encontraba asustado y varias personas solicitaron a los oficiales que dejaran de jalonearlo. La defensora sostuvo que, mientras cuestionaba la actuación policial e informaba que le brindaría asistencia jurídica al joven, llegaron más patrullas.

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SSPC capitalina informa diálogo con Celia García

Narra que fue tomada del cuello, subida a una patrulla y notificada de que quedaba detenida. También denunció que le retiraron su teléfono celular. Añadió que, tras revisar la mochila, los agentes únicamente encontraron una Biblia y un rosario.

La SSPC capitalina emitió un boletín en el que dice que el titular de la corporación Juan Antonio Villa Gutiérrez, sostuvo un diálogo con la abogada, pero no menciona que haya sido detenida. Durante el encuentro se escucharon los planteamientos de la profesionista y se intercambiaron puntos de vista respecto a los acontecimientos, en un marco de respeto, apertura institucional y disposición al diálogo, agrega el comunicado.