Pozos podría ser ciudad dormitorio

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Con una expectativa de construcción de siete mil viviendas para este 2026, Villa de Pozos corre el riesgo de convertirse en una "ciudad dormitorio", si el crecimiento habitacional no se equilibra con la generación de empleos suficientes para la población futura.

Villa de Pozos prevé crecimiento habitacional y sus retos

De acuerdo con datos proporcionados por la Dirección de Desarrollo Urbano del nuevo municipio, tan sólo en el presente año se pretende edificar siete mil hogares que, a razón de cuatro personas por familia en promedio, significaría la llegada de 28 mil personas adicionales al territorio poceño.

Si se considera que al menos la mitad de esa cifra podría ser de personas económicamente activas (un padre y una madre por familia), significaría que unas 14 mil personas más estarán en busca de un empleo formal al término de este 2026.

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Gobierno local impulsa inversiones para empleo

El gobierno poceño está procurando atraer inversiones en los sectores comercial e industrial, aunque los proyectos que parecen más cercanos a convertirse en una realidad son del ámbito médico y de hospedaje. En el terreno industrial, el crecimiento en número de empresas va, más bien, lento.

Para las y los poceños en edad laboral, la cercana Zona Industrial y los negocios ubicados en el municipio de la capital siguen siendo, de momento, las principales fuentes de empleo.