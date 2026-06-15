Corte va contra jurisprudencia

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación violó su propia jurisprudencia, al conceder al concejal síndico en funciones impugnar la destitución del Concejo Municipal anterior, a manos del Congreso del Estado, porque sólo el concejal síndico destituido tiene esa función, advirtió Gaspar Méndez Ramírez, regidor concejal destituido y promotor de la remunicipalización de Pozos.

"Es como si un individuo comete un delito en mi agravio y es a él a quien le da la facultad para poner la denuncia", aseguró el exconcejal.

Luego de que el diputado local Héctor Serrano Cortés declaró que la Suprema Corte de Justicia había dado la razón al Congreso del Estado en la destitución de los integrantes del Concejo Municipal, Méndez Ramírez dijo que esa información es falsa, porque la Corte nunca declaró procedente la destitución de los integrantes del cuerpo colegiado, pero sí resolvió sobre el hecho de que la ministro Lenia Batres Guadarrama congelara la controversia constitucional por 50 días, a pesar de que para ese efecto se requiere de 3 a 5 días hábiles, pero además llevó a un extraño resolutivo.

Jurisprudencia y controversia constitucional

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Precisó que la propia Suprema Corte se condujo de manera ilegal porque no votó con base en la jurisprudencia que se refiere a la tesis P./J.33/2003, referente a que el concejo municipal destituido conserva su derecho de promover la controversia constitucional a través del concejal síndico del órgano de gobierno destituido.

Asimismo, explicó que la tesis se refiere al hecho de que cuando hay una impugnación a los actos que declaran desaparecido un Concejo Municipal o un ayuntamiento, el síndico o en su caso el síndico concejal que lo representaban conservan su personalidad jurídica para promover la controversia constitucional, sin que exista argumento que valide lo contrario, porque los síndicos actuales no tienen esa representación.

Reacciones y consecuencias políticas

Manifestó que la decisión de los ministros de la SCJN contradice su propia tesis, además de que el gobernador y el diputado Héctor Serrano, violaron el orden constitucional y la organización política del gobierno del país y permite el manoseo de la ley al antojo de quien la aplica, lo que abre una peligrosa puerta para que los gobiernos locales desintegren a su gusto a los gobiernos municipales.

Gaspar Méndez explicó que la lucha por la remunicipalización no ha terminado, porque no se ha terminado de constituir el gobierno autónomo y ya sufrió su primer golpe, contradiciendo las tesis de jurisprudencia, aún y cuando existían los elementos para reconocer la personalidad del concejal síndico destituido para impugnar el resolutivo.