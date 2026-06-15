Zelenskyy denuncia ataque ruso a patrimonio cultural en Kiev

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KIEV, Ucrania (AP) — Una catedral en uno de los hitos más antiguos y sagrados del cristianismo ortodoxo oriental fue incendiada la madrugada del lunes, cuando Rusia bombardeaba las ciudades más grandes de Ucrania, matando a 11 personas, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

Rusia disparó la andanada de cientos de drones y decenas de misiles contra la capital, Kiev, y la segunda ciudad más grande, Járkiv, después que Zelenskyy y su homólogo ruso Vladímir Putin hablaran por separado por teléfono con el presidente estadounidense Donald Trump el domingo.

Al llegar a Francia, Trump señaló que tuvo una buena conversación con Zelenskyy y Putin.

"Ahora que esto (Irán) ha terminado, vamos a centrarnos en eso", dijo, en referencia a los esfuerzos diplomáticos para detener los combates que siguieron a la invasión total de Moscú a su vecino en febrero de 2022.

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También está previsto que la guerra en Ucrania figure en las conversaciones del martes entre los líderes del G7 en una cumbre en Francia. Zelenskyy también tiene previsto asistir para impulsar la difícil situación de su país.

"Así es como Rusia muestra al mundo su intención de continuar la guerra", dijo Zelenskyy en una publicación en X en referencia al ataque nocturno contra sitios civiles que incluyó la Lavra de Kiev-Pechersk, un complejo monástico del siglo XI.

"Es muy importante que haya una respuesta de los países del G7... y que esta respuesta sea decisiva y sustancial: más presión sobre el agresor y más apoyo a la defensa aérea de Ucrania, especialmente capacidades antibalísticas", destacó.

Zelenskyy ofreció reunirse con Putin junto con Trump y mandatarios europeos en el encuentro del G7 en Francia, pero el Kremlin no respondió, dijo a The Associated Press un funcionario ucraniano familiarizado con el asunto. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir públicamente al respecto. El Kremlin ha dicho repetidamente que si Zelenskyy quiere reunirse con Putin, puede ir a Moscú.

Putin es buscado por el tribunal en virtud de una orden de arresto que data de marzo de 2023 por su presunta participación en el secuestro de niños de Ucrania durante el conflicto. Francia está obligada como miembro de la CPI a arrestarlo. Estados Unidos y Rusia se oponen al tribunal.

Niños entre los heridos en Kiev

Zelenskyy dijo que los ataques rusos mataron a 11 civiles y trabajadores de emergencias e hirieron a 53 en toda Ucrania.

El bombardeo mató a cinco personas en Kiev, dijo el alcalde Vitali Klitschko. Al menos 30 personas resultaron heridas, incluidos dos niños de 5 y 6 años, según Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev.

Una serie de potentes explosiones resonó en Kiev, con una oleada de misiles balísticos seguida de drones Shahed, en un momento en que muchas personas buscaban refugio subterráneo. Nubes de humo negro flotaban sobre la ciudad.

Cinco impactos alcanzaron sitios civiles del distrito Shevchenkivskyi de la ciudad en menos de 30 minutos, dijo Tkachenko, incluido un edificio de apartamentos de 25 pisos, y un mercado y una tienda de comestibles se incendiaron. En el distrito Obolonskyi, un edificio residencial de nueve pisos recibió un impacto directo.

El Ministerio ruso de Defensa dijo que los ataques iban dirigidos contra instalaciones de defensa e industriales en Kiev, Járkiv y Dnipro, incluidas empresas y talleres que producen componentes para drones de largo alcance y misiles de crucero. Dijo que entre los objetivos alcanzados había un taller que producía drones de mediano y largo alcance ubicado en las instalaciones de los estudios cinematográficos Dovzhenko en Kiev.

Rusia también afirmó haber alcanzado la planta Radar de Kiev, que, según dijo, fabrica componentes para drones, y la planta Mayak, que, según dijo, fabrica los misiles de crucero de largo alcance Flamingo de Ucrania. También fueron alcanzadas oficinas de reclutamiento militar en Kiev, dijo.

No había información inmediata sobre la undécima persona muerta en los ataques.

Ataque daña recinto religioso

En Kiev, el humo se arremolinaba alrededor de las cúpulas doradas de la Catedral de la Dormición dentro de la Lavra de Kiev-Pechersk, un venerado hito religioso.

El tejado de la catedral de la Dormición se incendió durante el ataque nocturno, de acuerdo con el metropolitano Epifanio, jefe de la Iglesia ortodoxa de Ucrania. Condenó el ataque como otro crimen ruso "contra la humanidad, contra la historia, contra el cristianismo" y pidió oraciones para salvar el lugar.

La lavra de Kiev-Pechersk, también conocida como el monasterio de las Cuevas, es un extenso complejo de monasterios e iglesias, incluidas algunas subterráneas, construido entre los siglos XI y XIX. Algunas de las iglesias del sitio, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, están conectadas por un laberíntico complejo de cuevas que se extiende por más de 600 metros (2.000 pies).

En un comunicado, la UNESCO condenó el ataque, que, indicó, al parecer causó daños significativos en el exterior y el interior de la Catedral de la Dormición.

Zelenskyy dijo que los daños fueron causados por dos drones rusos y calificó el ataque como "el mayor crimen hasta ahora de Rusia contra la cultura cristiana". Según reportes, el mandatario visitó el lugar el lunes por la mañana junto con la primera ministra, Yuliia Svyrydenko, y otros miembros de su gobierno.

La catedral, las iglesias y otros edificios dominan la orilla derecha del río Dnipro y han sido un lugar de peregrinación durante siglos.

El ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noel Barrot, dijo que el ataque fue el "equivalente, para nosotros los franceses, de un bombardeo de Notre Dame", en referencia a la catedral de París.

La Comisión Nacional de Ucrania para la UNESCO, que coordina la cooperación del país con el organismo educativo, científico y cultural de la ONU, instó a la comunidad internacional a aumentar la presión sobre Moscú para que detenga su invasión y a expulsarlo de la organización.

"Al destruir el patrimonio cultural de Ucrania, (Rusia) busca borrar la memoria histórica e inflige daños al patrimonio de toda la humanidad", denunció la comisión en un comunicado.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó, sin ofrecer pruebas, que el complejo fue impactado por uno de los misiles de defensa antiaérea Patriot de fabricación estadounidense de Ucrania, argumentando que podría haberse desviado de su curso debido a su antigüedad.

Rusia dispara más de 600 drones contra Ucrania

Rusia lanzó 70 misiles y 611 drones durante la noche, según la Fuerza Aérea ucraniana, principalmente contra Kiev, y también atacó las ciudades de Dnipro y Járkiv.

El ejército informó que las defensas antiaéreas interceptaron o inutilizaron de forma electrónica 632 objetivos aéreos, incluidos 50 misiles y 582 drones.

Datos preliminares mostraron que 20 misiles balísticos y 27 drones de ataque impactaron 42 ubicaciones en todo el país, mientras que escombros de drones interceptados cayeron en 12 lugares.

El Ministerio ruso de Defensa indicó que sus defensas antiaéreas derribaron 123 drones ucranianos durante la noche.