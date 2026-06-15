Porta diputado un reloj de casi 20 mil dólares

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Pese a registrar una de las participaciones más bajas de la actual legislatura, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Tomás Zavala González, porta un reloj Santos de Cartier intervenido con diamantes naturales VS1. Una revisión de modelos similares disponibles en el mercado muestra que estas piezas pueden alcanzar valores de entre 13 mil 500 y 19 mil 500 dólares —equivalentes a aproximadamente 260 mil y 380 mil pesos mexicanos, dependiendo de su tamaño y configuración—, de acuerdo con precios consultados en joyerías especializadas.

Baja participación legislativa y actividad parlamentaria

Zavala González fue electo en 2024 como diputado por el Distrito I local, con cabecera en Matehuala, postulado por la coalición integrada por el PT, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena. Como integrante del Congreso del Estado, percibe una remuneración bruta superior a los 132 mil pesos mensuales, equivalente a más de 97 mil pesos netos libres de impuestos.

Datos del Congreso del Estado, con corte al 9 de junio de 2026, muestran que el legislador no registra presentaciones de iniciativas, puntos de acuerdo, participaciones en debate ni otras intervenciones parlamentarias durante el periodo evaluado. Su actividad se limita a siete participaciones en comisiones de cortesía, grupos temporales de legisladores cuya función es estrictamente protocolaria durante sesiones solemnes.

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Actividad legislativa y asistencia

Durante la actual legislatura, Zavala González ha presentado 21 iniciativas, dos de ellas en conjunto con diputados del PT y PVEM. También se ha adherido a 131 iniciativas promovidas por legisladores del PT, PRI, PVEM y Morena. Asimismo, presentó nueve puntos de acuerdo relacionados con temas de protección civil, salud, agricultura y desarrollo rural, además de 12 adhesiones a propuestas impulsadas por otros diputados.

A la baja actividad parlamentaria se suman registros de asistencia que reportan un retardo y 11 inasistencias justificadas al corte referido. El legislador preside la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal del Congreso del Estado.