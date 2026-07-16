Continúa búsqueda de 24 personas tras naufragio frente a Indonesia

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PALU, Indonesia (AP) — Los rescatistas continuaban buscando el jueves a 24 personas desaparecidas tras el hundimiento de un bote de pasajeros frente a Indonesia, informaron las autoridades.

Detalles confirmados del accidente

Se sabe que al menos una persona murió después que el KM Nurul Salsa sufrió una falla en el motor y se hundió el miércoles a unos 79 kilómetros (43 millas náuticas) de su puerto de destino en las islas Selayar, en la provincia de Sulawesi del Sur.

Acciones de la autoridad

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Los rescatistas localizaron a 49 sobrevivientes y buscan a 24 pasajeros desaparecidos, según Muhammad Arif Anwar, jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Makassar.

"El desafío es el clima, con olas de 2 metros a 2.5 metros de altura en el lugar de búsqueda", explicó Anwar. "Los vientos también son fuertes. Ese es el principal desafío".

La operación de búsqueda involucra a personal de las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia, la Policía Nacional, pescadores y residentes.

Las autoridades indicaron que el Nurul Salsa transportaba a 74 pasajeros y tripulantes, además de copra, ganado y motocicletas, cuando zarpó de la isla Jampea el miércoles por la mañana.

Las embarcaciones de pasajeros son una forma común de transporte en Indonesia, un archipiélago con más de 17 mil islas. Las normas de seguridad laxas y los problemas de hacinamiento con frecuencia provocan accidentes.