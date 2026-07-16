Continúa búsqueda de 24 personas tras naufragio frente a Indonesia
El KM Nurul Salsa se hundió frente a las islas Selayar con 74 personas a bordo.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
PALU, Indonesia (AP) — Los rescatistas continuaban buscando el jueves a 24 personas desaparecidas tras el hundimiento de un bote de pasajeros frente a Indonesia, informaron las autoridades.
Detalles confirmados del accidente
Se sabe que al menos una persona murió después que el KM Nurul Salsa sufrió una falla en el motor y se hundió el miércoles a unos 79 kilómetros (43 millas náuticas) de su puerto de destino en las islas Selayar, en la provincia de Sulawesi del Sur.
Acciones de la autoridad
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los rescatistas localizaron a 49 sobrevivientes y buscan a 24 pasajeros desaparecidos, según Muhammad Arif Anwar, jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Makassar.
"El desafío es el clima, con olas de 2 metros a 2.5 metros de altura en el lugar de búsqueda", explicó Anwar. "Los vientos también son fuertes. Ese es el principal desafío".
La operación de búsqueda involucra a personal de las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia, la Policía Nacional, pescadores y residentes.
Las autoridades indicaron que el Nurul Salsa transportaba a 74 pasajeros y tripulantes, además de copra, ganado y motocicletas, cuando zarpó de la isla Jampea el miércoles por la mañana.
Las embarcaciones de pasajeros son una forma común de transporte en Indonesia, un archipiélago con más de 17 mil islas. Las normas de seguridad laxas y los problemas de hacinamiento con frecuencia provocan accidentes.
no te pierdas estas noticias
Continúa búsqueda de 24 personas tras naufragio frente a Indonesia
AP
El KM Nurul Salsa se hundió frente a las islas Selayar con 74 personas a bordo.
Trump Media anuncia cobro por acceso rápido en Truth Social
AP
La medida genera críticas por posible conflicto de interés y beneficios directos para Trump.
Inundaciones en Texas dejan dos muertos y cientos de rescates
AP
El gobernador Greg Abbott alertó sobre nuevas lluvias y desplegó más de 1,300 socorristas en Texas.