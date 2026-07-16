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En alianza opositora, De los Santos Anaya buscaría la alcaldía

El empresario sostuvo una reunión con personajes del ámbito político para externar sus aspiraciones

Por Martín Rodríguez

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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En alianza opositora, De los Santos Anaya buscaría la alcaldía
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      En una reunión con representantes de la vida política y empresarial, Marcelo de los Santos Anaya confirmó su aspiración a competir por la alcaldía de la capital mediante una alianza opositora.

      En el encuentro estuvieron presentes Antonio Herrán Cabrera, expresidente estatal del PAN y excoordinador parlamentario de ese partido, así como otros representantes panistas.

      De los Santos Anaya confirmó que le interesa participar en el proceso para elegir al candidato a la Presidencia Municipal y consideró necesario establecer alianzas con otros partidos de cara a la contienda de 2027.

      A su juicio, la organización para el próximo año debe incluir a la ciudadanía, pero también concretar acuerdos entre distintas fuerzas políticas. Señaló que existen opciones capaces de unir a la oposición en un bloque competitivo.

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      Mencionó, por ejemplo, a Somos México, partido de reciente creación, así como a Movimiento Ciudadano y al Partido Revolucionario Institucional.

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      La elección del candidato a la alcaldía de la capital se realizaría mediante una encuesta aplicada por una empresa especializada. Sin embargo, propuso levantar una encuesta espejo para verificar que el resultado avalado por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN corresponda con las preferencias expresadas.

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