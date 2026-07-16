Inundaciones en Texas dejan dos muertos y cientos de rescates

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UVALDE, Texas, EE.UU. (AP) — Inundaciones súbitas en Texas han matado a dos personas y obligado a cientos de rescates en zonas que aún sufrían las secuelas de las devastadoras inundaciones de hace un año, dijo el jueves el gobernador de Texas, Greg Abbott.

Acciones de la autoridad

Rescatistas a bordo de botes y helicópteros salvaron a más de 200 personas, incluidos conductores varados y personas atrapadas en viviendas, añadió Abbott.

El gobernador dijo que se prevé más lluvia todavía en las zonas más afectadas y que aún no están fuera de peligro.

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Tras días de lluvias torrenciales, el Servicio Meteorológico Nacional reportó que una "gran y mortal crecida" avanzó a toda velocidad por el mismo río devastado por inundaciones repentinas el verano pasado, cuando dos docenas de niñas y monitores murieron en Camp Mystic.

Al igual que el año pasado, las inundaciones llegaron en medio de la noche. Pero esta vez algunos residentes en la región de Texas Hill Country dijeron que recibieron más advertencias.

Los meteorólogos advirtieron con urgencia: "Muévanse a terrenos más altos ahora mismo", mientras los ríos subían hora tras hora. En algunos puntos del río Guadalupe el nivel subió más de 9 metros (30 pies).

El gobernador dijo que se desplegaron más de 1.300 socorristas.

Hasta 74 centímetros (28 pulgadas) de lluvia cayeron en los últimos tres días en el condado de Uvalde, que se libró de las peores inundaciones hace un año, indicó el servicio meteorológico el jueves. Otras zonas registraron aproximadamente 30 centímetros (1 pie) de lluvia y se esperaba más hasta el viernes.

"Con suerte, este es el último gran lote de lluvia", dijo Jason Runyen, meteorólogo del servicio meteorológico.

Impacto en la comunidad

Una víctima en las inundaciones de Texas fue arrastrada

Aunque las autoridades no han divulgado el nombre de la persona que murió, Jennie Steward dijo que el cuerpo de su esposo, John Mark Steward, de 65 años, de Kerrville, fue encontrado el jueves.

Ella estaba visitando a sus padres cuando un vecino llamó durante la noche, diciendo que su esposo estaba desaparecido después de que el agua hubiera subido hasta la puerta de su casa móvil, que estaba a unos 2,4 metros (8 pies) del suelo.

Toda la vivienda fue arrastrada y flotó por el arroyo Goat hacia el río Guadalupe, dijo.

"Es realmente duro que yo no estuviera allí con él", comentó. Se casaron hace tres años y hablaron por teléfono por última vez el miércoles para celebrar su aniversario.

Residentes dicen que estaban mejor preparados para las inundaciones

La crecida trajo de vuelta recuerdos inquietantes de las inundaciones del año pasado en la región de Hill Country que causaron la muerte de más de 100 personas durante el feriado del 4 de julio.

"Es una locura que pase dos veces en un año", dijo Josiah Rodriguez, quien se despertó con el sonido de una fuerte lluvia alrededor de las 2 a.m. del jueves en Kerrville. Recorrió caminos inundados para ayudar a evacuar a familiares.

"El año pasado no hubo ninguna advertencia", dijo. "Simplemente pasó durante la noche y tomó a todos por sorpresa. Este año, se han implementado muchas más alertas, muchas más medidas de seguridad".

Los residentes dijeron que hace un año los tomó desprevenidos y no recibieron ninguna advertencia cuando se desbordó el Guadalupe. Algunos gobernantes locales fueron criticados por no actuar con rapidez.

Las tormentas y las inundaciones esta vez amenazaban a varios condados cercanos a la frontera con México y a la región texana de Hill Country cerca de San Antonio. Aproximadamente seis millones de residentes en todo Texas estuvieron bajo una alerta por inundaciones esta semana, y se esperaba que algunas se mantuvieran en vigor hasta la noche del viernes.

Varias agencias enviaron helicópteros de rescate a la zona inundada, incluido el condado de Travis en la capital del estado, Austin.

"Según tengo entendido, la gente estaba mayormente atrapada en árboles y en azoteas", dijo el juez del condado de Travis, Andy Brown, quien señaló que alguien llamó para avisar que 10 personas estaban atrapadas en el techo de un granero.

Los residentes llevan a animales y campistas a zonas más altas

En un refugio de animales silvestres, Katie Buck evacuó a varias decenas de animales a zonas más altas en la oscuridad del jueves mientras el arroyo Lazy se desbordaba. Tuvo que agarrar rápidamente a un puercoespín pese a no tener guantes.

Puso a todos los animales a salvo, pero las inundaciones destruyeron varios recintos en el Buck Wild Animal Rescue and Wildlife Rehab cerca de Ingram, en el condado de Kerr.

"Recién estábamos empezando a volver a ponernos de pie", dijo Buck. "Tener que pasar por esto otra vez es simplemente devastador".

Los residentes de un parque de casas rodantes en Comfort movieron sus remolques mientras sonaban las sirenas, dijo el gerente Duke Earwood.

El agua subió por encima de los capós de los vehículos estacionados cerca del río en el Comfort RV Resort. Los marcadores mostraban que la inundación ya igualaba la gran inundación de julio pasado.

"Demasiado familiar, sin duda, y demasiado pronto", comentó Earwood.

Residentes de Uvalde aislados por la inundación

La inundación también invadió la ciudad de Uvalde durante la noche, cortando la mayoría de las rutas hacia el exterior. El río Leona, normalmente seco la mayor parte del año, llenó las calles de agua.

"La gente realmente no puede ir a ninguna parte", dijo Carmen Rodriguez, quien observaba nerviosa cómo el agua engullía su vecindario mientras un helicóptero rugía por encima. "Tenemos un lugar adonde ir, pero todas las calles están cerradas".

Rodriguez dijo que las autoridades parecían estar bien preparadas, ordenando evacuaciones obligatorias y notificando directamente a la gente.

Para la tarde, los guardabosques de Texas habían rescatado a cerca de 150 personas, según un portavoz del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas. Un video difundido por la agencia mostró a equipos izando a niños desde una casa rodeada de agua hacia un helicóptero.

Las inundaciones no han alcanzado el nivel del año pasado

Hasta ahora, el río Guadalupe se ha mantenido por debajo de los niveles récord alcanzados en 2025. Los medidores mostraron que en algunos puntos subió más de 9 metros (30 pies) en apenas unas horas.

Cerca de Camp Mystic, que no ha reabierto desde la tragedia del año pasado, el Guadalupe cerca de Hunt alcanzó alrededor de 6,3 metros (20,5 pies), lo cual es suficiente para causar inundaciones, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos y del Servicio Nacional de Predicción del Agua.

En el condado de Kerr, donde los campamentos de verano salpican las orillas del río, la oficina del sheriff dijo que todos los campistas estaban a salvo. Varios campamentos dijeron que los niños permanecían dentro, y un campamento reportó inundaciones normales.

Cronología del caso

Poblaciones son golpeadas por nuevas inundaciones

Aunque el agua no subió tanto como hace un año en Ingram, el alcalde Claud Jordan cree que esta ronda de inundaciones fue más generalizada en su ciudad. "La parte rural de Ingram, todas las carreteras están destrozadas", dijo.

"Hay un montón de negocios que no han reabierto desde el año pasado", dijo Jordan. "Esto no ayuda".

Texas Hill Country es especialmente propenso a las inundaciones repentinas porque la piedra caliza característica de la zona está cubierta por apenas una fina capa de suelo. Durante lluvias intensas, el agua puede bajar rápidamente cuesta abajo antes de llenar las estrechas cuencas de los ríos.