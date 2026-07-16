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Parroquiano pierde la vida al caer en cantina

Se dirigía al sanitario cuando de pronto perdió el equilibrio y se desplomó al piso

Por Redacción

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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Parroquiano pierde la vida al caer en cantina
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      Un hombre de la tercera edad perdió la vida luego de sufrir aparatosa caída en el interior de un bar en donde se encontraba consumiendo bebidas embriagantes los testigos llamaron a los paramédicos pero cuando lo revisaron se determinó que ya había perdido la vida a causa de un fuerte golpe en la cabeza que se provocó.

      El hecho ocurrió después de las doce de la noche del miércoles en el interior de un bar denominado "La Previa del Barbas", ubicado en la avenida Acceso Norte en la colonia Los Fresnos.

      El ahora occiso había llegado al sitio desde temprana hora y estaba consumiendo bebidas embriagantes, cuando en determinado momento se puso de pie para dirigirse al sanitario.

      Sin embargo, cuando iba a medio camino de pronto perdió el equilibrio y se desplomó al piso, pegándose con fuerza en la cabeza y el personal del bar de inmediato acudió en su ayuda.

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      El caso se reportó las corporaciones de auxilio y al sitio acudieron los paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, quienes se dispusieron a atender al infortunado pero se percataron que ya había perdido la vida a causa del fuerte golpe recibido en la extremidad cefálica.

      Ante este hecho, la cantina fue desalojada y más tarde arribó personal de la Fiscalía General del Estado a fin de realizar el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares una vez cumplido los requisitos legales.

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      Por su parte, el Ministerio Público inició la investigación sobre el caso a fin de deslindar responsabilidades aunque todo parece indicar que se trató de un lamentable accidente dentro de la cantina.

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